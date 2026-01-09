我是廣告 請繼續往下閱讀

你幸福嗎？根據人力銀行調查，受到物價飆漲、AI爆發影響，上班族壓力遽增，幸福感比往年下滑，剩下53分。人力銀行提醒，上班族重視薪資、老闆的尊重，也在意能否在工作與生活中取得平衡。由1111人力銀行主辦，攜手全球華人集團、壹一壹一科技股份有限公司、科技島、Accurate愛客獵、中華人事主管協會及財團法人創新智庫暨企業大學基金會共同協辦的「幸福企業」票選活動，今（9）日舉行頒獎典禮。1111人力銀行總裁林文雄強調，「誰能讓員工無後顧之憂，誰就是最大贏家」，幸福要從企業走入家庭，落實幸福企業的精髓。而面對年輕世代不婚不生的現象，1111人力銀行特別推出「AI 最適配」網站，利用科技媒合與實體互動，提供未婚聯誼，協助年輕族群突破社交障礙，提升真實互動機會，從最根本的相識、相戀著手，逐步化解少子化的國安危機。根據1111人力銀行最新調查顯示，今年上班族「幸福感指數」僅有53分，較去年的57分明顯下滑。至於不快樂的原因，前三名分別為工作氣氛緊張高壓（46.%）、職涯沒有發展性（44.6%）以及工作沒有成就感（29.1%）。1111人力銀行發言人黃若薇分析，這樣的變化與整體大環境密切相關。她指出，即便部分企業已進行調薪，但生活成本快速攀升，反而讓上班族的經濟壓力更為沉重；再加上AI技術快速發展，不少工作內容不但沒有變輕，工作量反而增加，對效率與產出的要求也越來越高，職場氛圍恐怕也會因此較為緊繃。此外，面對變動劇烈的職場環境，許多上班族不得不持續進修、強化技能，無形中也累積不少心理壓力，而年初關稅議題引發的市場不確定性，更讓部分勞工對未來感到不安與恐慌。進一步詢問，有2成６上班族自認還算沉浸在幸福中，但這也表示，有73.5% 的上班族認為自己所任職的公司並不屬於「幸福企業」。前五名「不幸福」的因素依序為：「長期沒有加薪」、「加薪幅度過小」並列第一；其次為「薪資低於市場行情」、「年終獎金偏少」，第三則為「工作量太大」。調查同時發現，受訪上班族在同一職務的平均最長任職年資為7年5個月，與去年的7年4個月幾乎持平，也可看出多數員工對於大環境的不確定，依舊會選擇觀望，不會貿然離開目前的工作岡位。至於該如何降低人員流動率並留住人才？上班族最重視的條件依序為「優於業界的薪資水準」（77.6%）、「老闆能尊重並感謝員工付出」（68.9%）、「提供具吸引力的員工福利」（62.1%）；而「同事之間相處愉快」（53.3%）以及「在工作與生活中取得平衡」（52.4%）也同樣是不少上班族認同的留才因素，顯示除了薪資之外，職場文化與制度設計同樣也是關鍵。