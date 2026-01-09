衛生紙是家家戶戶必備的民生用品，但用完後的衛生紙包裝回收問題，卻有高達九成民眾搞不清楚！許多人習慣拆封後將所有塑膠包裝一律丟進垃圾桶，或是全部塞進回收袋。對此，新北市環保局急喊卡，強調衛生紙包裝有分「大袋」與「小袋」，丟錯不僅造成資源浪費，若被稽查發現未落實垃圾分類，最重恐面臨新台幣6000元罰鍰。
📍重點摘要
⦁ 外包裝可回收：購買整串衛生紙的「購物包裝袋」屬乾淨塑膠袋，應回收。
⦁ 內包裝丟垃圾：單包衛生紙的「產品袋」通常屬一般垃圾，不可回收。
⦁ 違規恐開罰：未依規定分類，依《廢棄物清理法》最高可罰6000元。
「大OK、小NO」口訣記起來
針對民眾長期的困惑，新北市環保局透過臉書專頁「新北i環保」進行科普，指出衛生紙包裝回收其實有眉角。民眾購買整串衛生紙時，最外層提回家的「衛生紙購物包裝袋」，只要內容物倒空、確認內部沒有雜質，它就屬於「乾淨塑膠袋回收」的範疇，將其鋪平收集後，是可以交給資源回收車的。
然而，許多人會誤以為裡面的小包裝也能回收，這就大錯特錯了！環保局提醒，單包衛生紙拆開後的「衛生紙產品袋」，通常材質較為複合或難以認定，原則上屬於一般垃圾範圍。除非袋身上有明確的回收標誌，並經現場清潔隊員確認，否則應直接裝入專用垃圾袋，交給循線垃圾車處理。
看清楚再丟！小心6000元飛了
不僅是新北，台中市環保局也曾呼籲，塑膠袋回收的大原則是「透光、單一材質、乾淨」。若塑膠袋內層含有鋁箔（如洋芋片包裝）、紙質，或沾有油污，均屬一般垃圾。
依據《廢棄物清理法》規定，民眾若未依規定進行垃圾分類，可處新台幣1200元以上、6000元以下廢棄物清理法罰款。為了守護荷包與環境，下次丟衛生紙包裝前，請務必多花一秒鐘確認「大袋回收，小袋丟垃圾」，別讓一時順手成了違規舉動。
大袋子別急著丟！婆媽智慧變身「省錢神物」
除了乖乖回收，這些厚實的衛生紙外包裝袋其實還有隱藏用途！許多精打細算的網友就在社群平台上分享「省錢妙招」，指出整串衛生紙的購物包裝袋通常材質較厚、韌性足夠，且容量剛好，非常適合用來當作家中廁所或臥室小垃圾桶的內袋，直接省下一筆購買清潔袋的費用。
此外，因為這類袋子透明且堅固，也非常適合作為「資源回收分類袋」。民眾可以在家中先用它來裝寶特瓶、鐵鋁罐等小型回收物，集滿後整袋直接交給回收車人員，既符合「乾淨塑膠袋回收」的原則，又能重複利用（Reuse）再回收（Recycle），將環保價值最大化。
資料來源：新北市環保局
