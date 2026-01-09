我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衛生紙最外層提回家的「衛生紙購物包裝袋」，屬於「乾淨塑膠袋回收」的範疇，可以交給資源回收車進行回收。（圖／記者徐銘穗攝）

「大OK、小NO」口訣記起來

針對民眾長期的困惑，新北市環保局透過臉書專頁「新北i環保」進行科普，指出衛生紙包裝回收其實有眉角。民眾購買整串衛生紙時，最外層提回家的「衛生紙購物包裝袋」，只要內容物倒空、確認內部沒有雜質，它就屬於「乾淨塑膠袋回收」的範疇，將其鋪平收集後，是可以交給資源回收車的。

▲單包衛生紙拆開後的「衛生紙產品袋」，通常材質較為複合或難以認定，原則上屬於一般垃圾範圍。（圖／記者徐銘穗攝）

看清楚再丟！小心6000元飛了

不僅是新北，台中市環保局也曾呼籲，塑膠袋回收的大原則是「透光、單一材質、乾淨」。若塑膠袋內層含有鋁箔（如洋芋片包裝）、紙質，或沾有油污，均屬一般垃圾。

▲如果沒有依規定進行垃圾分類，可處新台幣1200元以上、6000元以下廢棄物清理法罰款。（示意圖／記者徐銘穗攝）

大袋子別急著丟！婆媽智慧變身「省錢神物」