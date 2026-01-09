我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電2奈米製程已進入量產，而多款將採用此製程晶片的產品也將問世，現在有消息指出，台積電2奈米製程的交付製造（Tape-out）數量是3奈米製程的1.5倍，顯示市場需求十分旺盛，其中，蘋果包辦了超過50%的首批產能，而就連英特爾也考慮採用台積電2奈米製造。外媒《Wccftech》報導指出，台積電2奈米製程的營收將在今年第三季超過3奈米和5奈米製程營收的總和，進一步顯示這項技術受追捧的程度。台積電的最大客戶蘋果已鎖定了超過50%的首批產能，大部分晶圓可能用於製造iPhone 18系列的A20和A20 Pro晶片，其次將用於OLED MacBook Pro的M6晶片。而高通、聯發科也緊追蘋果腳步，在同個月內發表各自的2奈米晶片，但在大多數產能被蘋果吃下的狀況，他們如何擁有足夠產能推出商品？報導指出，答案在於台積電推出了名為「N2P」的昇級版製程，儘管提升幅度不大，但仍可讓蘋果的競爭對手在CPU頻率與出貨量方面取得優勢。除此之外，知名分析師蒲得宇（Jukan 05）揭露，連英特爾也動搖，該公司原本打算將在最新處理器Panther Lake Core Ultra Series 3，採用自家18A製程，但現在傳出正評估使用台積電N2製程製造。不過，據摩根士丹利（大摩）報告，儘管台積電超前的技術被許多大客戶所青睞，但客戶之一的蘋果仍可能考慮其M系列晶片採用英特爾晶圓代工服務（IFS）。蘋果未來可能會採用18A製程，但這很可能僅限於平價Mac的低階款。但市場依然認為，台積電憑藉其長期累積的可靠性優勢以及對尖端製程節點的掌握，在未來幾年內仍將繼續稱霸晶圓代工業。