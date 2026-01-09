我是廣告 請繼續往下閱讀

台北、台中、高雄等多個縣市，近日陸續宣布國中小營養午餐免費，雖獲得大多市民認同，但也有人認為此為「政策買票」。對此，媒體人羅友志表示，「確實，一餐40元至60元，一年不過一萬多，建議有這樣想法的人，問問身邊那些沒有政治立場的媽媽」，說是買票，真是「看便宜了」，選舉過的就知道「婦女票，我太難了」，但是食衣住行育樂排第一的「你幫我照顧孩子了」那種感受，會在媽媽的心裡頭起化學作用的。羅友志發文指出，婦女票那可是全世界最難買、也是最好買的票！並分析高雄市長陳其邁清楚的很，哪怕被說「跟」，也得跟，因為這些媽媽，為了孩子「很不政治的！」真的不要用政治腦算計她們…你怎麼哄、「凍蒜」喊破了喉嚨…她們就像自帶「政治語言過濾系統」一樣，一句也進不了她們耳朵，說真的，營養午餐費，有繳沒繳，反正我孩子都在學校吃飯，沒太大差別，這是真的！但是食衣住行育樂，排第一的「你幫我照顧孩子了」那種感受，會在媽媽的心裡頭起化學作用，尤其台灣人又很重視吃。羅友志也提到，大小咖啡廳、下午茶、菜市場、群組裡面，媽媽們會不會「不小心」談到「營養午餐」？只要當有媽媽說「我們台北營養午餐免費ㄟ..」你覺得「新北媽媽」心裡面那個小小小…漣漪…不就是政客最在乎，而且攻不下的「婦女票」嗎？最後，「幾萬塊沒什麼…私立要排除…」這種話，你說給媽媽們聽去…「#孩子就是孩子，沒辦法用政治腦衡量的」。羅友志認為，也許真是「政策買票」，或說這些媽媽們貪小便宜，「那就等著這些媽媽們在『媽媽群組裡面』怎麼起化學作用吧⋯⋯」，直指「心裡有沒有這些實實在在生活的百姓，如此而已，是吧？」。