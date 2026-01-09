我是廣告 請繼續往下閱讀

一隻白色小狗在泰國耶索頓（Yasothon）一座佛寺打瞌睡的畫面引發民眾熱議，只見影片中小狗躺平在地、前腳交疊胸前、後腿伸展開來，完全不受周圍念經聲影響，萌態十足。事件發生在1月3日的Wat Samakkhi寺院，一名名為Kittiwin Khamnon的信徒捕捉到畫面，當時寺內正在舉行禪修與誦經法會，僧侶Luang Por正在講經，信徒們則低聲跟隨誦念佛號。小狗身穿一件灰色小T恤，安靜地躺在佛壇前，彷彿也在「禪修」，其萌態讓現場信眾忍不住微笑，甚至有人拿出手機拍下這段可愛畫面。Kittiwin表示，「這隻狗太可愛了，我根本無法移開視線，他是其中一位信徒的寵物，經常跟主人一起來寺廟參加祈禱。」不少網友看到影片後，也留言笑說「這隻狗修行比我還專心」。事實上，泰國多座佛寺歡迎寵物進入，視為對眾生的慈悲實踐，但寺院通常也會要求飼主遵守規矩，保持狗隻安靜、繫好牽繩，並遠離食物製備區，以尊重神聖空間與其他信眾。這段萌翻影片也再次讓人注意到，寺廟不只是祈福場所，也能成為人與動物共享的溫暖空間，讓信眾在修行之餘，體驗一份意外的輕鬆與喜悅。