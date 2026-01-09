「2026渣打臺北公益馬拉松」將於1月11日5時30分起跑，主辦方中華民國路跑協會提到，此次報名人數將達2萬6000人。此賽事已列入「亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽」，賽事沿線行經凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路等處。《NOWNEWS》整理組別、路線圖接駁車、交通管制等資訊一次看。
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」主要資訊：
賽事日期：2026 年 1 月 11 日（星期日）。
賽前物資領取：2026 年 1 月 8 日至 10 日，於松菸文創園區五號倉庫辦理。
活動官網：渣打臺北公益馬拉松官網。
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」組別與路線圖：
全程馬拉松：42.195 KM
半程馬拉松：21.0975 K
11公里組：11K
3公里組：3K
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」接駁車：
起迄點一：
去程：捷運圓山站1號出口(玉門街)
終點：大佳河濱公園8號水門外
發車時間：07:30-08:30
備註：
一、3公里組憑號碼布先上車，請禮讓選手優先搭車，觀賽人員於選手搭車後再乘車
二、行車時間:預估約20-30分鐘
起迄點二：
回程：大佳國小公車站(8號水門外)
終點：捷運圓山站1號出口(玉門街)
發車時間：08:00-12:10
起迄點三：
回程：大佳河濱公園8號水門與大直橋中間停車場
終點：捷運臺大醫院站對面公車亭
發車時間：08:00-12:10
備註：
一、坐滿發車,逾時不侯。
二、圓山線行車時間:預估約25-30分鐘；臺大醫院線行車時間:預估約40-45分鐘
🟡「2026渣打臺北公益馬拉松」交通管制：
賽事沿線行經凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」臺北市政府警察局為維護交通秩序與活動安全，將於前揭路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口。
管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路如下：
一、愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流：改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路。
二、欲穿越中山南（北）路往東車輛：(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。
三、欲穿越中山南（北）路往西車輛：(一)汽車：改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行。(二)機車：改道忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。
四、堤頂大道往南車輛：改道舊宗路往南續行。
五、麥帥二橋往市區車輛：改道麥帥一橋。
六、塔悠路往北車輛：改道南京東路接三民路往北續行。
七、環東大道東往西車輛：下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。
八、中山橋往北車流：(一)中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北。(二)民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。
為維護臺北市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成之不便，臺北市政府警察局籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，留意收聽警察廣播電臺路況插播報導，並遵守現場執勤員警及義交人員指揮行駛，共同維護交通安全與秩序。
