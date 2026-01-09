中央氣象署今（9）日針對20縣市發布「低溫特報」，受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率。且今晚至明（10日）上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：09日上午至10日上午
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣
氣象署表示，今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物；各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨。
近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
