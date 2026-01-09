我是廣告 請繼續往下閱讀

高齡騎士逆向闖國道！昨天（8號）晚間6點21分，一名83歲陳姓老翁騎乘機車，疑似從長治交流道南向出口匝道「逆向」闖進國道3號，進入外車道後在南向399公里處，迎面撞上一輛由27歲楊姓男子駕駛的小貨車，導致機車老翁當場身亡，至於詳細情形仍待警方調查釐清。事發在8日晚間6點多一名83陳姓老翁，當時因不明原因疑似從長治交流道南向出口匝道誤入國道3號，一路逆行而上，隨即在399公里處與由27歲楊姓男子所駕駛的貨車正面發生碰撞。強大的撞擊力道導致機車當場扭曲變形，車體零件碎裂四散，陳姓老翁也當場失去生命跡象。目前警方正進一步釐清老翁逆向誤闖的確切原因與事故責任歸屬。這起事故發生時正值晚間下班尖峰時段，一度造成該路段車流回堵，警方與國道相關單位隨即趕往現場排除。對此，國道公路警察局第五公路大隊特別呼籲，機車騎士若發現誤闖國道，切記不可繼續行駛或試圖橫越車道，應立即將車輛停靠於路肩，並迅速移動至護欄外的安全地點躲避。騎士應儘速撥打110或1968通報相關單位尋求協助，以避免後方車輛追撞，保障自身及其他用路人的生命安全。