外交部長林佳龍昨（8）日接見日本參議員石平率領的訪問團，歡迎他訪問台灣。林佳龍表示，石平近日遭中國制裁，在日前順利抵台，並應邀出席印太戰略智庫舉辦的研討會，在媒體人矢板明夫先生促成下，石平亦前來外交部拜會，雙方並一同前往總統府參觀常設展。林佳龍指出，石平參議員是日本首位出生於中國、後歸化日本籍的國會議員，他與石平交流時倍感親切，雙方同為1960年代出生、1980年代見證台灣與中國走向不同道路的世代。他說，台灣在無數民主前輩的前仆後繼下，走上民主化的道路；中國則在1989年的六四事件血腥鎮壓，扼殺民主運動，這段歷史背景也成為石平離鄉的重要原因。林佳龍轉述，石平於會中提到，相信台灣「德不孤，必有鄰」，台灣是成熟的民主社會，並已在國際民主大家庭中被看見、被肯定。林佳龍也向石平說明，外交部以總統賴清德的「價值外交」與「經濟日不落國」為基礎，推動「總合外交」政策；相較中共慣性將觀光與產業武器化，台灣選擇以共同價值與世界交朋友，並與理念相近夥伴攜手維護區域安全，同時深化經濟與科技合作，強化可信賴的供應鏈韌性。林佳龍指出，台灣長期面對中國的文攻武嚇與各式混合戰威脅，已逐步建立更強大的韌性與應對能力，也願意將相關經驗分享給民主夥伴國家。雙方並就多項台日合作議題深入交換意見，林佳龍亦感謝日本政府在中國於台海周邊進行軍事演訓時，公開表達關切，並在國際場域多次重申台海和平穩定對全球安全的重要性。林佳龍強調，台灣與日本是彼此信任的夥伴，也是印太和平穩定的重要力量；無論在半導體、人工智慧、通訊、綠能，乃至更廣泛的安全合作領域，都有更多的合作深化空間。此外，台灣、日本與美國在價值、經濟與安全上的協作，將在面對紅色供應鏈的系統性挑戰時，成為守護民主供應鏈的重要支柱。林佳龍表示，相信台日未來將持續攜手站在民主陣營的前線，為印太地區的穩定與全球共同繁榮努力。會晤中，林佳龍並以「玉見台灣」作為致贈禮品，期盼石平除了遇見台灣，也有機會在未來，更深入走進台灣，親身體驗這片土地的美。