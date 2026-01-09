我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國東北部納空拉差西瑪省清晨發生嚴重交通意外，一輛小巴在高速公路急彎處翻覆，造成2人死亡、13人受傷，乘客在車輛撞擊護欄後尖叫，情況驚悚。事故發生於1月初上午，車輛行駛在Kabin Buri - Pak Thong Chai路段，小巴士在通過急彎時偏離車道，撞擊護欄後翻落山坡，現場樹叢中仍有乘客被困。救援人員趕到現場後，利用切割工具將受困者救出，傷者隨即送往Maharat Nakhon Ratchasima醫院及Suranaree科技大學醫院急救，兩名女性乘客Boonhome Insakul（59歲）與Chutamart Bamrungchua（19歲）當場身亡。警方表示，事發當天小巴由春武里府芭堤雅出發，搭載15名乘客前往納空拉差西瑪巴士總站2號，司機Danai Prachit事後聲稱行駛途中打瞌睡，造成車輛失控撞柱翻覆。事故發生前，乘客透露司機行為異常，疑似一度開到睡著，但事故前曾大聲吼叫、對其他車輛按喇叭，且在行駛中不顧坑洞，駕駛方式魯莽，最終導致翻覆，警方已對其提出魯莽駕駛、過失致死與傷害及財物損壞等指控。泰國道路安全長期面臨挑戰，官方統計顯示每10萬人中有32.7人死亡，政府目標在2027年前降至12人，然而道路安全教育不足、考照過於寬鬆、警察執法不力與基礎設施長期投資不足，都使改善成效受限，也凸顯此次悲劇背後的結構性問題。