▲黃子鵬加盟記者會，台鋼雄鷹選在高雄蓮池潭龍虎塔。（圖／記者陳柏翰攝）

台鋼雄鷹今（9）日在高雄蓮池潭龍虎塔舉行隊史首位自由球員（FA）「老虎」黃子鵬加盟儀式，黃子鵬穿著一身帥氣西裝登場，從雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋手中接下69號球衣與雄鷹球帽。談到加盟雄鷹的選擇時，黃子鵬兩度哽咽落淚，「謝謝球團給我這機會，我從高中開始北上發展，能有這樣機會回到高雄，離爸媽近一點，心裡感謝球隊給我機會，希望讓我爸媽感到驕傲。」黃子鵬休賽季投入自由球員（FA）市場，最後與雄鷹簽下5年6600萬（月薪105萬）的大合約，成為雄鷹隊史首位FA球員、隊史首位月薪百萬本土投手。雄鷹球團非常用心，加盟儀式不在球場也不在飯店，而是選在蓮池潭龍虎塔，結合黃子鵬綽號「老虎」，象徵雄鷹「如虎添翼」，雄鷹球團表示，現場湧入約500位高雄鄉親到場見證黃子鵬加盟。黃子鵬身穿黑色西裝，從雄鷹董事長王炯棻、領隊劉東洋手中接下69號球衣與雄鷹球帽。黃子鵬一開始緊張到忘記主持人的問題，「很謝謝球團用心安排記者會，讓我有點受寵若驚，可以在這這地方（蓮池潭龍虎），因為我綽號『老虎』，這特別有意義，因為這是自己故鄉。」不過黃子鵬說到父母也有來現場見證加盟儀式時，哽咽落淚，「我沒想到今天會哭，從國小4年級接觸棒球，高中開始往北跑，從南英商工、文化大學到業餘跟職棒都在北部，很少有時間回家跟爸媽相聚，能有這樣機會回到高雄，離爸媽近一點，心裡感謝球隊給我機會，希望讓我爸媽感到驕傲。」黃子鵬說，感謝進入職棒的首支球隊樂天桃猿，「這是我寶貴成長的階段，最捨不得的是相處很久的隊友、教練，之前一起奮鬥很久，但他們也給我很大的祝福。」談到家人時，黃子鵬二度哽咽，「感謝父母、老婆、岳父岳母的支持，說我不管做什麼決定都支持我，讓我在做選擇時，更有勇氣無負擔，希望我回高雄後，讓家人能近一點進場看球，也能回饋高雄母校，讓母校棒球有更好的發展。」