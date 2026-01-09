我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧佳華（如圖）今稍早出獄，目前從屏東返回桃園住家。（圖／鄧佳華提供）

鄧佳華出獄切割簡簡：只是過客！近況曝光

▲鄧佳華（右）斷開簡簡（左）：「對我來說，她不重要了，當過客看待！」（圖／翻攝自鄧佳華IG dengjiahua0604）

「FBI帥哥」網紅鄧佳華今（9）日從屏東監獄出獄！近況引發外界關注，稍早他本人向《NOWNEWS今日新聞》透露已經斷聯前女友簡簡，在獄中期間女方0關心自己，「對我來說，她不重要了，當過客看待」，說明2人曾經走得很親密，如今好聚好散，也拿回原本由簡簡代為經營的社群帳號，即將展開全新更生人生活。鄧佳華2023年偷拍一案遭判6個月徒刑，去年7月10日入獄，今稍早重獲自由，他本人向《NOWNEWS今日新聞》分享近況，被問及外界最關注與簡簡的關係？鄧佳華認了2人已經無聯繫，好聚好散，在獄中期間女方0關心自己，心情也不感到可惜，「對我來說，她不重要了，當過客看待」，語氣堅定。鄧佳華對於簡簡，沒有任何想說的話及祝福，也從對方手中拿回原本代為經營的社群帳號，過往一切就化作回憶，不再回首，鄧佳華更說明自己目前單身、想要交往新對象，雖說在獄中三餐正常有些發福，不過仍自信期盼能展開全新人生，交到不錯的另一半，不少粉絲替他欣慰，「看起來氣色不錯！」對此，簡簡則回應《NOWNEWS今日新聞》：「跟佳華聯繫我ok的，只要他願意。」事實上，簡簡在鄧佳華入獄後對外宣布單方面分手，「他在裡面可以有時間去調適」，坦言主因是家裡反對，「一般的父母還是不太希望子女對象是一個有過前科的人，對於情感方面，我覺得他是不錯的人，但也沒有到那個（愛）的程度。」