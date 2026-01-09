我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧佳華（左）的好友們前去接他出獄。（圖／翻攝自沈培安臉書）

外型變化成焦點 胖一圈引發熱議

▲相較於入獄前，鄧佳華出獄後明顯胖一圈。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

服刑半年後重返現實 拿回手機也要重新適應

▲鄧佳華（右）入獄後，網紅前女友簡簡（左）也跑了。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

沉寂近半年後，爭議網紅鄧佳華於今（9）日突然重返社群平台，以一句簡短卻極具衝擊力的「我出獄了」宣告回歸，並同步附上一張最新自拍照。貼文曝光後迅速在網路上發酵，不僅吸引大量轉發與留言，也再次將他的名字推上討論熱區，不少網友發現他出獄後臉變圓、變胖，直呼：「明顯是過太爽！」相較入獄前的模樣，鄧佳華在自拍照中的臉型明顯圓潤，整體氣色看起來相對穩定，立刻成為留言區的討論焦點，不少網友直言「看起來氣色不錯」、「臉真的大了一圈」，甚至半開玩笑表示「明顯過太爽」，這類調侃式回應迅速擴散，也讓他的復出話題在短時間內持續延燒。回顧整起事件，鄧佳華先前因涉及偷拍女設計師裙底畫面遭法院判刑6個月，原可選擇以新台幣18萬元易科罰金結案，然而他最終未能繳清罰金，於2025年7月正式入監服刑，當時外界曾傳出他並非完全無力籌款，而是未積極重返工作或接受親友協助選擇直接入獄，相關說法一度引發社會輿論分歧。據了解，鄧佳華出獄當天由好友前往迎接，友人透露他在重新拿回手機後，對社群平台操作一度顯得生疏，顯示服刑生活與外界節奏已有明顯落差，這樣的細節也被部分網友視為「現實回歸的第一道門檻」。友人指出他精神狀態看似穩定，並未對外界高度關注表現出明顯壓力，但是否會恢復過往頻繁發文、直播的高調模式，仍有待觀察。隨著出獄消息曝光，鄧佳華再度展現強烈的「話題體質」，短時間內便重返社群熱門討論榜，然而外界普遍認為，真正的考驗並非聲量，而是接下來他是否能從過去爭議中記取教訓、重新建立負責任的公眾形象，將左右他未來是否仍被輿論接納，也有網友呼籲社會給予更生者重新出發的空間，但前提是當事人需以實際行動證明改變，鄧佳華接下來的每一步，勢必仍將被放大檢視。