花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分後下落不明，國軍正展開海空救援。不過辛柏毅竟連防寒衣都沒有，讓各界譁然，民進黨立委王定宇要國民黨別再擋預算，國民黨花蓮縣議員吳建志整理，過去民進黨完全執政時，每年也都砍約50億元國防預算，他酸民進黨也按了「刪除鍵」。吳建志說，近期社群上流行一種「國防專業」模式，只要會製作圖卡、畫箭頭或質疑「飛官為何沒有防寒衣」，便可自稱最關心國軍的人。他強調，這種邏輯忽略了實務層面的細節，如預算刪減內容、操作流程、錢款可否調動以及責任歸屬，反而將複雜的制度問題簡化為情緒化批評。吳建志指出，部分民眾認為飛官缺少防寒衣，是因為預算被刪或遭凍結，但實際情況遠比這更複雜。國防部裝備進度受制於制度、行政優先順序與流程安排，而非預算總額自動生成。以單件防寒衣而言，其成本相較於整體數千億元國防預算微不足道，真正原因是流程緩慢、基層需求排不上位，以及長期行政慣例。吳建志提醒，將問題歸咎於預算數字，容易掩蓋制度失靈的本質。他進一步指出，政治人物與媒體若只在攻擊對手時才談及軍人困境，便是在消費軍人、製造表面正義。他呼籲，國防議題不應淪為政治操作或懶人包，軍人也不是可供消費的素材。制度失靈不會因為圖卡或社群轉發而自動改善，真正的解決方式應關注行政流程、預算使用及責任落實，確保基層需求被正確處理。