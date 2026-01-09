我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國清邁一處旅遊景點今年初驚傳遊船碰撞事故，影片顯示在霧氣籠罩下，一艘快艇高速衝向另一艘船，瞬間撞擊引發乘客恐慌，釀成至少兩人受傷。根據《美聯社》報導，事發時其中一艘船為閃避迎面而來的船隻而改變航道，卻意外撞上另一艘遊船，駕駛未及時操作，乘客只能緊張向後傾靠以準備迎接撞擊。事故中一對情侶被送醫治療，所幸傷勢並非危及生命。Sri Lanna國家公園主管Arnon Kulnil表示，官方已掌握事故情況，將傳喚相關人員說明。Kulnil指出，初步判定事故原因為駕駛疏忽，國家公園在開放旅遊區前曾與船隻業者及導遊進行培訓與安全演練，規定船隻需靠右航行、慢速小心、霧中使用燈光，而此次事件駕駛顯然超速且未謹慎操作。他補充，導遊與船隻業者需協助處理事故受害者，所有船隻也必須通過安全檢查並投保，國家公園也將要求責任方提出書面說明，並啟動事故保險給予初步賠償。儘管當地水庫及周邊景點兩個月內創造超過2000萬泰銖收入，吸引旅遊高峰日近2000名遊客，官員仍警告，若類似事故再度發生，該旅遊區可能面臨暫時關閉，以確保遊客安全與區域長期可持續經營。