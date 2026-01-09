我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中一名63歲男子遭困車門牆縫中身亡。（圖／民眾提供）

台中市大甲區今天凌晨2點多發生一起離奇死亡意外！一名63歲的黃姓男子，當時向妻子表示要出門移車，然而妻子在屋內等待許久卻遲遲不見丈夫身影，察覺情況不對勁後趕緊出門查看，沒想到竟發現，丈夫被死死夾困在轎車車門與透天厝牆壁的窄縫之間，而當時車輛引擎仍在發動中且排檔位於D檔。妻子見狀驚慌求援，警消接獲報案後趕抵現場，協助黃男脫困並緊急送往醫院搶救，但最終仍宣告不治，至於詳細的事故發生原因以及確切死因，仍有待進一步調查釐清。據了解，當晚63歲黃姓男子，向家人聲稱要出門移車，不料隨後便音訊全無，遲遲未見蹤影，其妻王姓婦人察覺異狀後心急如焚，趕緊出門四處尋找，最終竟在庭院停車處發現驚人一幕，只見黃男全身動彈不得，整個人死死地卡在轎車與屋外牆壁之間的狹窄縫隙中，且已完全失去意識與反應。警消獲報後場，發現受困於車縫中的黃男身上散發酒味，且已失去呼吸心跳，情況極為危急，協力將黃男脫困後立即進行 CPR 搶救，隨後緊急將人送往大甲李綜合醫院急救。經醫師進一步檢查發現，黃男的腹部、胸部及下肢均有嚴重的明顯夾傷痕跡，儘管全力搶救，最終仍因傷勢過重，宣告不治。根據警方初步調查，事發現場黃男車輛的引擎仍在發動狀態，且排檔位於D檔，研判黃男疑似在移動車輛一小段距離後，便打開車門下車，卻未察覺排檔尚未打入P檔，導致車子持續滑動而釀成夾傷意外。由於現場為屋外庭院，並無監視器畫面，且車內的行車紀錄器也未啟動，鑑識人員目前已完成現場採證，全案將報請檢察官與法醫進行相驗，以進一步釐清確切的死因。