台北市團膳業者小飯桌股份有限公司，在臺大醫院、統一時代百貨台北店、松山車站、南港車站的美食街設點販售便當，前年（2024）卻遭到，「小飯桌」不滿名譽受損，向離職廚師夫妻檔提告加重誹謗罪，不過台北地檢署不起訴，因為孫姓廚師原本在大飯店任職，小飯桌公司借重他的經歷，2020年9月邀他加入，希望拉抬生意，但孫姓廚師2024年4月離職後與前東家鬧翻，孫太太在6月17日寄信到台北市陳情系統，，並提及整間便當工廠只有一張負責人岳母的丙級米食執照，沒有廚師證，之前有廚師證的員工已經離職了。孫太太除了向政府機關投訴，在2024年6月27日到8月15日接續寄電子郵件給，控訴「小飯桌」在這些地點的美食街經營銷售，但便當並非在美食街烹煮，而是一大早就做好再送過去；便當製作的環境髒亂不堪，不符合衛生法規，這檢舉信中，孫太太要求這些醫院、商場不能對「小飯桌」的食安疑慮視而不見，應暫停銷售「有問題的便當」，並提及「這樣不重視清潔衛生的廠商所販售的便當，您們放心讓消費者食用嗎？」、「萬一小飯桌發生食安問題，貴單位已知情且毫無作為，是無法推卸責任的！」、「請貴單位慎選美食街廠商，重視並維護消費者的食安問題」。，意圖貶損公司名譽及社會評價，涉犯《刑法》第310條第2項的加重誹謗罪。孫姓廚師到案表示沒去檢舉，孫太太則承認向台北市衛生局檢舉，並將衛生局稽查結果附在電子郵件寄出去，「小飯桌」在很多醫院都有設點，她只是希望每個人都能吃到衛生的食物。北檢調查，，並將稽查結果透過台北市陳情系統回復給孫太太，因此可認定她檢舉「小飯桌」有食安問題具有可信度，她拿陳情系統回復書再向醫院、賣場檢舉也不是憑空捏造。檢察官認為，孫太太檢舉目的是為了促使這些醫院和賣場注意食安問題，很難認定有妨害「小飯桌」名譽的真實惡意；，屬於憲法保障的言論自由，不得以加重誹謗罪懲罰，因此處分不起訴。