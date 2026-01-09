特斯拉（Tesla）今（9）公布最新市場數據，受惠於年底交車熱潮，全台累積車主正式突破 7 萬人。隨著 台灣特斯拉 掛牌數持續攀升，官方同步宣布開放下訂全新 Model 3 Long Range 後輪驅動版本。此車型售價 174.99 萬起，WLTP 標準下續航里程達 711 公里，為該品牌目前在台販售續航力最高的車款，預計將成為 2026 年上半年的銷售主力。

📍重點摘要：
⦁    最高續航： Model 3 續航里程 達 711 公里（WLTP，刷新車系紀錄。
⦁    市場數據： 12 月掛牌數年增 190%，全台累積車主突破 7 萬名。
⦁    充電建設： 首座 V4 超級充電站於宜蘭啟用，配置加長版充電槍線。
⦁    財務方案： 2026 Q1 提供 0 頭款全額貸，或前段低月付 9999 元方案。

▲Model 3 Long Range 後輪驅動版本今在台開放下訂，透過電池與馬達配置升級，迎來在台販售車款史上最高的 711 公里續航里程（WLTP 預估值），零百加速表現提升至 5.2 秒，充電 15 分鐘可補充最高達 317 公里續航里程。（圖／特斯拉提供）
逆勢成長：12 月掛牌數創紀錄
儘管 2025 年台灣整體車市總量微幅下滑，Tesla 仍呈現成長態勢。依據監理站數據，台灣特斯拉 掛牌數在 12 月達到 5,547 輛，較 2024 年同期成長 190%，使品牌年度總掛牌數突破 1.6 萬輛，累積在台車主總數超過 7 萬人。在車款表現上，Model Y 與 Model 3 持續維持進口豪華品牌休旅與轎車的領先地位。

續航 711 公里：Model 3 Long Range 規格詳解
今日開賣的 Model 3 Long Range 後輪驅動版本，主要特點在於升級的電池與馬達配置。根據官方數據，其 Model 3 續航里程 提升至 711 公里（WLTP 預估值），是目前台灣 Tesla 產品線中續航力最高的選擇。

在性能方面，這款 Model 3 後輪驅動 車型零百加速為 5.2 秒，搭配超級充電站，15 分鐘可補充約 317 公里行駛里程。外觀標配「低調夜幕灰」車色與 18 吋 Photon 輪圈。針對車色選配價格，官方公布最新調整如下：

【Model 3 Long Range 後輪驅動版本 規格與選配表】

基本售價 174.99萬元
驅動形式 後輪驅動 (RWD)   
續航里程 711 公里 (WLTP)
0-100 km/h 加速 5.2 秒
車色選擇 低調夜幕灰（標配）；深藍+ NT$ 37,500；珍珠白、曜石黑+ NT$ 48,00；閃電銀、烈焰紅 + NT$ 75,000
自駕套件 基本版 Autopilot 標配；全自動輔助駕駛（FSD）+ NT$ 222,000；增強版Autopilot全自動輔助駕駛+ NT$ 111,000
基礎建設與 Q1 財務方案
充電網絡方面，Tesla 近日於「宜蘭 – 德築宇宙總部」啟用全台首座 V4 超級充電站，新一代樁體設計更簡潔，並透過加長的充電槍線優化使用體驗，適用於更多元充電情境。

▲Tesla 近日啟用台灣首座 V4 第四代超級充電站，即「宜蘭 – 德築宇宙總部」超級充電站，全新外觀搭配更長的充電槍線，進一步提升車主使用便利性與效率，2026 年度也即將有更多 V4 超級充電站點在台開放。（圖／特斯拉提供）
針對購車財務規劃，特斯拉 優惠 2026 第一季方案（適用於 3 月 31 日前交付車輛）提供多種彈性選擇：

1. 0 頭款方案：提供最高 10 年（120 期）全額貸款，利息採 2.5% 機動計息，每月攤提最低 $16,025 元起。

2. 超低月付方案：搭配指定首付金額，前 12 或 24 個月月付僅需 $9,999 元。

3. 長期持有方案：針對 Model 3 與 Model Y 車主，提供最低 2.13% 固定利率優惠。

4. 旗艦車系優惠：Model S 與 Model X 既有車主可享 FSD 全自動輔助駕駛系統免費移轉。
 

▲Tesla 推出 2026 第一季度購車禮遇，Model 3 及 Model Y 雙車系現皆可零頭款入主，或使用月付 $9,999 方案輕鬆購車；Model S 及 Model X 兩款旗艦車系則可享既有車主 EAP 及 FSD 系統免費移轉服務。（圖／特斯拉提供）
資料來源：特斯拉

