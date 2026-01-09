我是廣告 請繼續往下閱讀

115年春節連假車票 1月13日0時起訂票

春節疏運期間 全線加開各級列車共計271班

今年春節連續假期疏運，台鐵將自2月12日起至2月23日計12天，全線加開各級列車共計271班，今（9）日宣布於1月13日0時開放訂票，部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，同時也暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。115年春節連續假期車票自115年1月13日0時起開放東部幹線對號列車(包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車)訂票，115年1月14日0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至115年2月23日之乘車票；另東線實名制列車班次，於115年1月15日0時起，開放國民身分證第1碼為U或V、設籍於花蓮縣或臺東縣及上開二者之配偶與直系血親一親等民眾訂票。台鐵公司表示，115年春節疏運期間，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售250張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。因應115年春節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司自115年2月12日起至2月23日計12天，全線加開各級列車共計271班。其中包含東部地區實名制列車8班、彰化-臺北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、臺北-高雄-臺東EMU3000型自強號6班、七堵－彰化(海線)EMU3000型自強號列車8班、臺中-潮州EMU3000型自強號6班；另為加強疏運旅客，115年2月12日至2月23日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。