▲國道5號高架橋下的宜蘭雪隧路昨日傍晚發生6車連環追撞事故。（圖／翻攝畫面）

國道5號高架橋下的宜蘭雪隧路，昨（8）日下午5時許發生一起多車連環追撞事故。事故涉及小貨車、休旅車及轎車等共6輛車輛，其中2輛車因撞擊力道猛烈，車頭嚴重變形，現場零件散落一地，畫面怵目驚心。警方初步調查指出，這起6車連環撞事故，疑因部分車輛未保持安全距離，遇前方車流減速時剎車不及，導致追撞發生。由於事發時間正值下班尖峰，雪隧路車流量原本就大，事故發生後一度造成該路段車流嚴重回堵，通行受阻。從現場狀況來看，多部車輛緊密相撞，車頭毀損嚴重，路面滿是掉落零件，事故現場一度陷入混亂。警方接獲通報後，立即派員趕抵現場，拉設警戒並進行交通疏導，盡速排除事故影響，恢復車流。這起事故共造成3人受傷，均由救護人員緊急處置後送往醫院治療，所幸目前均無生命危險。至於詳細肇事責任與事故發生經過，警方仍在進一步調查釐清中。警方也呼籲，行經雪隧周邊及高架道路時，務必保持適當安全距離，隨時注意前方路況，特別是在交通尖峰時段，更應提高警覺，以避免類似追撞事故再度發生。