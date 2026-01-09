我是廣告 請繼續往下閱讀

立院新生代戰將黃捷、吳沛憶、沈伯洋組成的「加開零食會」，9日合體高雄市長參選人邱議瑩，在初選民調倒數前三天，在高雄瑞豐夜市舉行戶外吃播、發放年曆，現場湧入大批熱情粉絲，光是簽名會就持續一小時半。不僅民眾跟邱議瑩爭相合照、自拍，喊「要跟未來市長合照」，還有人拿出邱議瑩的「政策白皮書」請她簽名，顯見她在年輕族群的高人氣。活動過程笑聲不斷，立委沈伯洋更當場「自爆」體重直線上升的祕密。他笑說：「我最近吃的東西，大概有80%都是議瑩姐餵的，另外20%來自楚茵，所以變胖真的不是沒有原因。」一句話讓現場笑翻，也展現彼此之間的好交情。除了爆料體重祕辛，撲馬也許下心願，希望2026年能吃遍各縣市首長推薦的美食，笑稱「咖啡都來自陳瑩、食物來自議瑩姐，剛好都是未來的市長」，幽默發言引起支持者熱烈回應。直播中也聊到沈伯洋陪同邱議瑩車掃的趣事。黃捷笑說：「撲馬最不擅長的事情就是車掃。」吳沛憶隨即加碼爆料，表示沈伯洋第一次車掃就是陪她跑行程，「我整路都在幫他介紹他是誰。」邱議瑩也接著笑說，自己下午同樣不斷向民眾介紹「這位是沈伯洋」，但發現有些人一聽到名字就立刻對著他揮手，現場氣氛輕鬆又逗趣。邱議瑩也分享，吳沛憶與黃捷當場許下生日願望，希望她能順利通過初選、接棒為高雄的未來打拚，讓她深受感動，也更有力量繼續向前。不少支持者自主在社群紛紛貼出合照，發文表示：「太開心了跟議瑩委員合照」、「太好看了畫面太好看」、「支持邱議瑩！高雄一定瑩！」