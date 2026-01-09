我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一名海軍陸戰隊中士陳姓男子，因缺錢花用，竟鋌而走險與中國人士接觸，不僅拍攝投共影片，還多次洩漏軍事與國安敏感資訊，甚至包含總統機密行程。橋頭地檢署接獲情資後展開偵辦，近日偵查終結，認定陳男涉犯《國家安全法》、《貪汙治罪條例》及刑法洩密等罪，依法提起公訴，並建請法院從重量刑。起訴書指出，陳男於民國113年初透過網路認識一名綽號「吉祥」的大陸籍人士，雙方建立聯繫後，對方以金錢利誘，要求陳男配合拍攝投共影片。陳男明知其行為涉及國安風險，仍於同年2月至3月間，在高雄市楠梓區住處，依指示手持五星旗拍攝影片，內容包括承認台灣屬於大陸、表達效忠中國等語，並將影片傳送給對方。檢方調查，陳男完成拍攝後，於同年4月分兩次收受對方匯款，共計新台幣20萬元，作為拍攝投共影片的對價。其後，陳男未就此收手，反而進一步利用自身軍職身分，蒐集並外洩軍事機密。起訴書指出，陳男於去年5月至7月間，藉由職務之便，取得屬於應秘密的軍方編裝武器AAV型兩棲突擊車相關性能、保養紀錄等資料，並以手機拍攝成數位照片，透過通訊軟體Telegram傳送給「吉祥」。此外，陳男於7月間，另將總統前往左營營區視察的機密行程外洩，並因此再度收受新台幣1萬元報酬。檢方並指出，陳男亦曾洩漏漢光演習內容及無人機回報格式等敏感資料，雖尚未取得金錢對價，但行為已完成洩密構成要件，仍須依法追究刑責。橋頭地檢署認為，陳男身為現役軍職人員，理應恪守忠誠義務，卻因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事與國安敏感資訊，行為已嚴重破壞國防安全與軍隊紀律，對國家安全造成實質危害。檢方因此依貪汙治罪條例、國家安全法及刑法洩密等罪嫌提起公訴，並建請法院審酌其犯行情節，從重量刑，以儆效尤。