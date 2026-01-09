我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨「2年條款」下，8名不分區立委將於2月1日集體離職，但其中，陳昭姿尚未簽署離職書，傳出因前黨主席柯文哲曾允諾陳昭姿，代孕法完成後再離職即可。此一例外疑讓民眾黨內出現不滿聲浪。針對此事，資深媒體人黃暐瀚今（9）日表示憂心，由於2024年陳昭姿和民進黨立委范雲擔任IPAC共同主席，若陳昭姿卸下立委身份，台灣恐將跟著失去IPAC的會員資格。黃暐瀚今發文指出，陳昭姿全力爭取的代理孕母法案尚未通過，令二月請辭立委出現變數，民眾黨內因此傳出雜音，質疑為什麼她可以不走？不過，黃暐瀚指出，有另一件事更引他關注，那就是一旦陳昭姿離開立院，台灣好不容易才加入的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC），台灣恐將失去會員國資格？黃暐瀚進一步指出，由於IPAC需要民主國家議會的「執政黨」與「主要在野黨」，1比1同時加入，才能取得會員資格。主要在野黨國民黨沒有1位立委願意加入，IPAC經過討論後，認定擁有8席的民眾黨，在國會掌握關鍵席次，也符合「主要在野黨」的資格，於是2024年陳昭姿與范雲擔任「共同主席」，台灣正式加入IPAC。黃暐瀚憂心，也就是說，當陳昭姿卸下立委身份的那天，台灣將跟著失去IPAC的會員資格。這事令人有點擔心。