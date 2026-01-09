我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部今（9）日公布最新統計，2025年65歲以上人口數達到467萬3155人，正式邁入超高齡社會。而今年起，衛福部推出的「長照3.0」計畫，除了原先的服務對象，更新增了2類人；主要著重健康老化、在地安老、連續照顧、安寧善終為核心理念。內政部公布統計，2025年全台人口數為2329萬9132人，其中65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%；而65歲以上的人口比率最高的縣市為台北市，占比24.18%。因應超高齡社會，衛福部也推出「長期照顧十年計畫3.0」，主要目標包括健康老化、在地安老、連續照顧、安寧善終。衛福部長石崇良先前提及，在健康老化部分，盼能強化預防保健，透過醫院及社區的結合，讓高齡長者可於在地預防衰弱、進入失能。也因為要減少長期失能，石崇良表示，醫療照顧整合上會強化急性後期整合照護計畫（PAC），在出院前的復健衝刺期，如腦中風、脆弱性骨折或衰弱高齡患者等，在病況穩定時密集復健，提升功能恢復、返家率，降低失能、再入院率，健保署預計在2026年第1季推動復健病房試辦計畫。在安寧善終部分，長照3.0計畫特色中，對於特定疾病且一定年齡以上者，政府支付一生一次免費預立醫療照護諮商（ACP）。而長照3.0長照給付對象，除原本長照2.0服務對象外，自2026年1月1日起新增全年齡失智且失能者、評估期間符合健保署公告之急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要2級以上。石崇良提到，明年長照的經費會超過千億。