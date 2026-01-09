我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古天樂期盼《尋秦記》在台灣也有突出的票房，表示想找林峯等人來台開慶功宴。（圖／記者林調遜攝）

▲宣萱表示維持好心情也是外表保養的好方法之一。（圖／記者林調遜攝）

12年沒來台灣宣傳電影的古天樂，帶著《尋秦記》中的太座宣萱旋風訪台兩天一夜，昨天一早來、今天就要走，竟然表示要有機會能多待兩天，最想在飯店裡好好睡個一天、補眠，不難想見已開設電影公司、人稱「古老闆」的他，平日工作多繁忙。他也表示跟宣萱已經不只是好朋友，更是老拍檔，一起合作20多年，宣萱則一語道破：「我覺得你睡覺的時候也不太放鬆。」來台之前古天樂才傳在香港缺席謝票活動，「病倒入院」，他這次來台澄清只是小感冒，卻也坦言每天3、4點才睡，卻早上8、9點就起床，睡眠確實不夠。宣萱也補充在拍攝《尋秦記》電影版的時候，他要解決片場大大小小的雜事，她就是盡量不要煩他，打趣稱：「我都躲起來。」不愧是最熟悉彼此、合作默契一級棒的老拍檔。《尋秦記》電影版在港劇版結束後多年才要拍，古天樂表示原作者黃易還沒去世前就有跟他和他妻子提過，給予絕對的尊重。宣萱笑言平常要跟古天樂約吃飯也很難，好不容易約好跟古天樂、林峯餐敘，他席間就宣布要拍《尋秦記》電影版，當時很開心但先不要太興奮，因為電影從籌備到正式開拍，變數還很多，她是等到正式拍攝才一次感受到開心、興奮之情。港劇版與電影版隔了25年，宣萱透露中間有私下來台灣玩，但宣傳活動就是相距這麼久，台灣粉絲把握機會將她來宣傳港劇版時的拍立得合照拿給她看，她笑道：「那個時候我們都很年輕，現在有些粉絲都已經結婚、有小孩，會帶著另一半來見我。」大家讚她美貌凍齡，她大方說道：「不可能沒有改變，可是沒有醜女人、只有懶女人，平常敷面膜等等保養很重要，保持好的心情，做些喜歡的事，也很有幫助。」來到台灣對宣萱而言，就等於盡情享用美食，她坦言昨天到台灣就很想念的大腸包小腸，雖然還沒吃到，可是聽說工作人員已經買了，想到就忍不住喜悅，古天樂想念的滷肉飯則還是沒機會，畢竟這次只在台灣兩天一夜，真的太短，古天樂期許台灣票房能有出色成績，就會想辦法帶林峯等人來開慶功宴。目前古天樂在香港影壇地位舉足輕重，自己的公司開了好幾部戲，旗下也簽了一些亮眼的新秀藝人，他坦言想給新一輩的年輕人多些機會，如果拍片選角，也會想要交給他們主演，表示在《尋秦記》上映前就想過是否拍續集，現在香港開出票房大紅盤，希望其他地區也能表現不錯，就有機會繼續再拍下去。