記憶體族群從去年至今就人氣強強滾，但正因漲勢過於猛烈，證交所公布多檔概念股列為處置股被「關禁閉」，也使得今（9）日如華邦電、南亞科、群聯、力積電等多檔個股慘摔，早盤一度跌停。分析師表示，這幾檔股票先別買，被關禁閉會造成資金流動性不足，呈現大漲大跌、量縮的情況，投資人若進場買會被套牢，建議可轉往同一族群但低基期的二線股票布局。證交所昨日公布多檔記憶體股今日起「關禁閉」，四檔包括華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列為處置股，其中南亞科、晶豪科皆為二次處置，改採每20分鐘人工撮合一次。根據公告，華邦電1月26日以後才解禁，其餘三檔處置最終日皆落在1月22日。對此，啟發投顧分析師郭憲政表示，記憶體族群今日一開盤沒多久就大跌，是因為四檔記憶體被「關禁閉」，當記憶體被關禁閉，5分鐘、10分鐘、20分鐘會造成流動性不足的現象，尤其這幾檔為指標股，如果流動性不足，代表資金將會做移轉，資金移轉，一開盤一些老股民、主力作手或大戶就會開始賣這幾檔股票，賣完資金再轉入其他股票，出現資金排擠效應，資金就會外擴到其他地方。郭憲政提醒，投資人這幾檔關禁閉的個股先別買，接下來5分鐘、10分鐘、20分鐘可能交易都不夠頻繁，投資人進場資金會被套牢，容易大漲大跌，也會呈現量縮，他說，這些股票被關緊閉尤其一次多檔算是嚴重，同一族群多檔被關也可堪稱破台股紀錄，因此投資人先別碰，但可以轉向同族群二線股票布局。他建議，投資人可操作如有「小群聯」之稱的宇瞻，賺很多但股價相對低檔，宇瞻大股東為群聯；還有一檔宏碁集團旗下專做記憶體通路的展碁國際，剛從興櫃轉上市，股價也相對低，展碁國際第三季EPS 3塊多，郭憲政說，資金現在已經輪動到這些二線有題材、低基期、有賺錢，加上有集團加持的股票，將有落後補漲空間。另外，郭憲政分析，現階段資金外溢效應的還有被動元件、矽光子族群、PA功率放大器，以及低階散熱、機器人股，這些投資人都可以留意。