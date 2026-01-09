我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（9）日開高走低，加權指數午盤一度翻紅，但又翻黑終場下跌71.59點，以30288.96點作收，仍穩守3萬點大關；台積電下跌5元，報收1680元。上櫃指數同樣也收黑，下跌0.21點，收在279.85點。權值股收盤漲跌不一，台積電下跌5元，報1680元；鴻海上漲1元，報230.5元；台達電上漲5元，報1015元；廣達上漲10元，報283元；聯發科下跌25元，報1420元；富邦金也下跌1.5元，報95.5元。大盤與代表中小型股票的上櫃指數雖收黑，但盤面上，仍有部分族群強勢表態，散熱族群奇鋐、雙鴻表現不錯，逆勢抗跌，奇鋐收盤漲逾1%，報收1375元；雙鴻上漲逾2%，收965元。而聯電收盤成交量高達30.59萬張，爆出大量，漲逾4%，收55.1元，成為抗跌大漲個股。另外，PA功率放大器的穩懋盤中一度飆上漲停，創下217元新天價，也成今日焦點個股，收盤漲近10%，報收216.5元。記憶體族群則成重災區，成為今日盤面最弱勢的族群，由於多檔記憶體股被關禁閉，使得股價全面重挫。南亞科、華邦電雙雙打入跌停；力積電、旺宏、晶豪科盤中也一度跌停板。市場認為，今日台股呈現「高檔震盪、殺低反彈」的格局，雖記憶體族群崩跌造成市場恐慌，但權值股並未全面崩盤，加上低接買盤湧入，使得加權指數收盤僅小跌，穩住3萬點關卡。