▲Ashly滑倒影片被猜測走光。（圖／Ashly IG@ashlychan0113）

香港YouTuber Ashly（陳君原）在2020年與台灣百萬YouTuber團體「這群人」的成員尼克（王士維）結婚，並在2022年誕下女兒Aria。夫妻倆也開始一起經營頻道，分享日常生活等多樣內容。而在去年聖誕節，Ashly分享一段穿著紅色細肩帶禮服滑倒的影片，性感模樣讓尼克焦急喊「這能免費給人看嗎」，不料胸前出現一個點，被網友猜測走光。而對此，Ashly昨（8）日也親拍影片回應，還直接掀開衣服反擊，秀出被大家誤會的「點」，原來只是長痘痘。Ashly在去年聖誕節PO出一個穿著紅色性感禮服，但下一秒直接滑倒的搞笑影片，讓老公尼克直接焦急留言喊「這確定能免費給人看嗎」，讓大家笑翻。不過有眼尖網友發現，Ashly跌倒時，胸前出現一個點，狂私訊告知她走光。而Ashly得知後，也在昨日親自解釋，只見她直接掀開衣服，展現胸前的點，「這是痘痘，我長痘痘了，你們竟然私訊說我露點了，你們看過點長那樣嗎？」而Ashly超直接的解釋也再度引起熱議，「突然掀開，害羞一下」、「誰的點長在那呀」、「是另一種小紅點，笑死欸！」、「此點非彼點，但都算點」。網友的猜測，也讓Ashly感到哭笑不得，解釋是因為吃太多火鍋導致火氣大，才長的痘痘，結束了這場烏龍走光事件。Ashly與尼克在2019年於信義區驚喜求婚後，於2020年正式步入禮堂，開啟了台灣與香港結合的不同文化婚姻。2022年，兩人經歷辛苦的求子過程後迎來了女兒Aria，並經常在社群上分享新手爸媽的甘苦談與育兒日常，展現出溫馨且真實的家庭形象。夫妻倆還共同經營YouTube頻道「尼克&ASHLY」，內容包含夫妻惡作劇、兩性私密話題、婆媳關係、以及跨文化挑戰等。兩人的互動以「直率、大膽、幽默」著稱，不僅常公開討論夫妻間的真實矛盾，也會製作各種極限挑戰影片，多樣化內容讓他們有大批忠實粉絲。