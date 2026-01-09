我是廣告 請繼續往下閱讀

「第17屆運動推手獎」表揚典禮於今日在臺北表演藝術中心盛大舉行。行政院長卓榮泰親自蒞臨，與首任運動部長李洋、中華奧會主席蔡家福等體壇領袖，共同表揚長期支持臺灣體育的民間企業與個人。今年獲獎數創下歷史新高，展現出民間力量在「運動壯大臺灣」策略中的強大動能。首任運動部長李洋在致詞中感性表示，臺灣運動能有今日的發展，必須感謝民間推手的長期灌溉。他以自身經歷出發，指出「運動部」在賴總統與卓院長的支持下正式掛牌，是為了築起更強大的體育基石，但這項願景單靠政府是不夠的。李洋強調：「當選手在國際舞台拚戰需要資源時，企業的支持就像是一場及時雨，讓選手能在那一刻鬆一口氣，專注於表現。」他也感謝如合庫、土銀等長年培育羽球人才的單位，正是這些推手的支持，才讓他從一名普通選手一路走到奧運金牌，如今更承擔起部會重任。行政院長卓榮泰在演說中幽默提到，運動推手獎的威力驚人，「過去是把選手推向國際金牌，現在更是把選手推成了部長（指李洋）。」他表示，李洋部長與蔡家福主席並肩而坐，代表國家「有金牌、有福氣」。卓院長指出，政府對於運動產業的投入將比以往更為龐大，預算大幅提升，今年政府已為新成立的運動部編列247億元預算。硬體全面更新，預計投入約38.8億元 用於各地方政府運動設施的整建與更新。賦稅優惠回饋，為了感謝企業長年支持，政府修訂《運動產業發展條例》，將營利事業支持運動賽事的抵稅額度從 150% 調升至 175%。此外，卓院長透露賴清德總統是資深運動迷，一定會給予運動大力支持，政府未來將利用AI技術輔助運動員安全與數據分析，並推動「人人都是體育人」的全民運動風氣，將體育與觀光結合，把國際球迷轉化為觀光客。面對即將到來的 2026年世界棒球經典賽（WBC） 以及未來的名古屋亞運，卓院長呼籲國人給予國家隊最熱情的支持。他強調，每當國際賽事旗歌響起，就是臺灣人最團結的時刻。政府將致力於重新建立更健全的運動制度，讓「運動推手」與「體育戰將」新手合作，讓臺灣在國際舞台上持續發光。