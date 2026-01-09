我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（如圖）靈堂將於明日開放。（圖／民視提供）

白冰冰悲慟悼曹西平：大家要永遠記得他！

▲龍千玉（如圖）於《超級冰冰Show》獻唱〈天生自然〉緬懷曹西平。（圖／民視提供）

資深藝人曹西平上月29日過世，靈堂將於明（10）日開放，藝人白冰冰、陽帆等近日於節目《超級冰冰Show》中緬懷對方，邀請來賓龍千玉獻唱〈天生自然〉、邵大倫模仿大罵「醜八怪」，場面惹哭觀眾。白冰冰特別受訪表示，該片段是去年12月11日錄影的，後製放上其生前照片以表敬意，「我們沒想到會發生這樣的事情，很令人遺憾，希望大家永遠記得他！」白冰冰、陽帆等近日於節目《超級冰冰Show》中緬懷曹西平，龍千玉帶來獻唱2017年跟曹西平合唱的〈天生自然〉，邵大倫一邊演唱、一邊模仿，到處罵人「醜八怪」，龍千玉在歌曲結束時，更是即興喊：「四哥，不要這樣到處罵人醜八怪啦」，邵大倫俏皮回：「妳管我，這是我的free style！」全場又哭又笑，場面動容。白冰冰受訪表示，該片段是去年12月11日錄影的，沒想到同月29日聽聞曹西平過世噩耗，相當震驚，因此節目組特定放上其生前照片以表敬意，「感謝他對演藝圈的貢獻，我們沒想到會發生這樣的事情，很令人遺憾，希望大家永遠記得他！」白冰冰形容道，每一次道別都格外沉重，「難過曾經那麼熟悉的人⋯真讓人心痛。」