預計於今年3月舉行的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）戰雲密布，力拚二連霸的「侍Japan」日本隊將面臨強敵威脅。根據韓國媒體《OSEN》今日報導，韓國隊總教練柳志炫在前往塞班島春訓前透露，韓國代表隊正積極招攬大聯盟戰力，預計將組成包含瓊斯（Jahmai Jones）、歐布萊恩（Riley O'Brien）等韓裔球員在內、最多達9人的「美職軍團」參賽。
韓裔外援積極加盟：老虎隊瓊斯成領軍人物
韓國隊將於3月7日在東京巨蛋的小組賽首戰與日本隊展開「日韓大戰」。柳志炫教練指出，球隊目前不僅接觸本國籍的大聯盟選手，也鎖定多位具備韓裔血統的大聯盟戰力。
其中，效力於底特律老虎隊的外野手瓊斯（Jahmai Jones）與聖路易紅雀隊的投手歐布萊恩（Riley O'Brien）被視為最有力的人選。柳志炫表示：「歐布萊恩與瓊斯在去年溝通時就表現出非常積極的加盟意願，目前溝通持續進行中，若無大礙將會順利入隊。」
史上最強韓隊？「5+4」大聯盟編制成型
報導指出，韓國隊本屆的豪華陣容目標在於：韓國籍大聯盟球員5名，韓裔美籍大聯盟球員4名。合計最多將有9名大聯盟層級選手 同時披上韓國隊戰袍。
這將打破2023年經典賽時僅有艾德曼（Tommy Edman）一名外援的紀錄。柳志炫教練預期，本屆最終將有3至4位韓裔外援加入，大幅提升韓國隊的競爭力。
柳志炫：醞釀一年的「抗日劇本」
柳志炫教練坦言，自去年2月接任國家隊主帥以來，他花了整整一年時間思考如何建立最強陣容、設定最優賽道。他感性表示：「這一年我都在思考什麼樣的編組對代表隊最好。為了這次比賽，我們已經準備了一整年。」
隨著韓國隊展現出前所未有的徵召規模，這場睽違已久的「日韓巔峰對決」勢必成為3月全球棒壇最受矚目的焦點。
消息來源：東京體育
