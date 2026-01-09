民眾記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，1月10日（六）在桃園市、台中市、台南市、新竹市、新竹縣、台東縣等6縣市，部分地區將實施停水作業，原因包括管線改善、破管搶修、配合台電停電和新裝工程等，停水時間最長9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣縣市1月10日停水影響範圍與時間，讓民眾一文掌握自家供水是否被影響。
◼ 桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：1月10日上午9時至下午16時（7小時）
停水原因：桃園區桃鶯路525巷6號新裝工程-斷管連絡。
📍影響區域：桃園區桃鶯路525巷。
◼ 新竹市停水範圍一次看
🕦停水時間：1月10日上午10時至下午18時（8小時）
停水原因：園區三路力行七路口破管搶修。
📍影響區域
東區：介壽路、力行一路、力行七路、園區一路、園區二路、園區五路、工業東一路、工業東七路、工業東三路、工業東九路、工業東二路、工業東四路、湖濱一路、湖濱三路、湖濱二路、竹村七路、竹村三路、竹村五路、金山寺路。
◼ 新竹縣停水範圍一次看
🕦停水時間：1月10日上午10時至下午18時（8小時）
停水原因：園區三路力行七路口破管搶修。
📍影響區域
寶山鄉：園區三路、園區二路、園區五路、工業東九路、工業東十路、雙園路一段。
◼ 台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：1月10日上午9時30分至下午16時（6小時30分）
停水原因：配合台電停電。
📍影響區域：豐原區富翁街。
◼ 台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：1月10日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：配合太陽能光電管線改善。
📍停水地區：學甲區光華里筏子頭11-10號、學甲區光華里筏子頭3-12號。
📍降壓地區：學甲區東西向快速公路北門玉井線。
🕦停水時間：1月10日上午9時至下午16時（7小時）
停水原因：因台南市官田區二鎮建業路39號前漏水搶修。
📍影響區域：官田區建業路、成功街。
◼ 台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：1月10日上午8時至下午17時（9小時）
停水原因：因配合台電停電施工，導致本場加壓/抽水設備無法運作，故須暫停供水。
📍影響區域
延平鄉：紅葉村延平林道、紅葉路、紅谷路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
