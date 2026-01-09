我是廣告 請繼續往下閱讀

印太戰略智庫今（9日）舉辦研討會，日本參議員石平表示，中國經濟正在走向崩潰，但貪污成性的解放軍高官，已經不是很聽習近平的話，習無法輕易對台發動戰爭。印太戰略智庫今舉辦「如何與中國打交道」研討會，執行長矢板明夫、日本參議員石平、台大名譽教授明居正及民進黨立委沈伯洋出席。日本靜岡大學教授楊海英、哈德遜研究所中國中心主任余茂春等人與會。石平會前受訪時談及「不認為中國不會攻打台灣」的說法。石平解釋自己並非肯定中國不會攻擊台灣，而是不敢輕易動手，獨裁政權若在外戰中失敗，政權就會毀滅，這在歷史上有很多前例。中國不敢輕易動手還有其他原因，解放軍那些高官都貪污成性，都是大富翁，他們也擔心一旦對臺灣動手，在國外的財產會被凍結，對中共高官來說什麼祖國統一都是小事，財產才是大事。石平也提到，中國也沒有自信打得贏台灣，台灣現在的軍事力量也不為讓人隨便欺負，而且中國最擔心的就是美國和日本會怎麼行動，日相高市早苗所說的就是這件事，日美同盟可能會採取共同行動他呼籲台灣要警惕中國軍事威脅，不斷加強國防力量，但也不用太過悲觀，只要好好應對就能客服台海危機。對於習近平權力基礎是否已經出現裂痕，石平直言，中國經濟大蕭條，不斷產幾乎崩潰、年輕人失業率高，這些都會衝擊習近平的統治，解放軍的腐敗問題也導致習近平對軍隊的肅清，而軍隊為了自保又對習近平進行反抗，在這樣的情況下，習近平和中國軍隊之間已經失去互相信任關係。習近平個人獨裁體制在2022年10月的黨代表大會達到頂點，現在已逐漸在鬆動，走向瓦解。石平分析，習近平本應該會為了轉移國內動亂局勢發動對外戰爭，但現在習無法輕易發動戰爭，「軍隊現在不是很聽他的話，現在的解放軍都是貪財軍人，億萬富翁沒人想打仗」，若能平安度過接下來幾年，相信就能維護台海和平。石平也提到，有很多手段可以推演中國崩潰，但任何手段都無法阻止中國經濟走向崩潰。他也示警，不管中國是「慢性死亡」還是「突發性崩潰」，台灣都需要警惕，國防就是只要有一分的危險性都必須要重視，不能掉以輕心。