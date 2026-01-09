我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳速玲（左）分享現階段不想找再婚對象，只要相處得來就好，不會有太多期望，年齡大10歲到小10歲都可以接受。（圖／記者王意馨攝影）

女星吳速玲與歌手曹格 2022年11月宣布離婚，14年婚姻劃下句點，今（9）日出席時尚品牌活動，被問到感情現況，她抱持開放態度，透露身邊有追求者，許多朋友會幫她介紹對象，但現階段不想委屈自己，沒有可以進一步的對象。吳速玲分享理想型，表示沒有要找結婚對象，只要相處得來就好。吳速玲今出席日本品牌KLD實體概念店開幕活動，46歲的她狀態極佳，曾有算命師好友預測去年11月會有新桃花出現，吳速玲笑說：「那個很不準！」被問到身邊是否有追求者？她大方分享：「有很多朋友幫我介紹，但我就沒有感覺，我不想委屈自己，也不想委屈別人，沒有對眼的。」至於理想型？吳速玲分享現階段不想找再婚對象，只要相處得來就好，不會有太多期望，年齡大10歲到小10歲都可以接受，「本來不太能接受弟弟型，但看久了好像也可以，有往下修啦，就36到56（歲），很寬！」開玩笑說不然可能到X都沒對象。另外，吳速玲提到新年計畫，她透露在籌備個人品牌，因為這幾年開始注重養生，所以會朝自己的興趣發展，產品以養生為主，並透露今年目標是要賺很多錢。