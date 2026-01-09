我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周子瑜這次釋出的愛心內衣造型，延續她在時尚舞台上的甜美性感路線，粉嫩色系搭配愛心細節，既保有少女感，也突顯身形比例。（圖／翻攝自IG thinkaboutzu）

▲周子瑜（左）也同步曬出與團內隊長朴志效（右）的合照，兩人同框畫面曝光後立刻引發粉絲討論。（圖／翻攝自IG thinkaboutzu）

南韓國人氣女團TWICE成員周子瑜今（9）日在IG曬出一組美照，把維密Victoria's Secret愛心元素內衣外穿、搭配低腰褲造型，大方展現纖細小蠻腰與緊實線條，貼文曝光後迅速吸引關注，短短2小時就累積超過27萬讚，網友狂讚「美得不太真實」，在低溫的冬天讓人瞬間暖心許多。回顧去年，周子瑜受邀登上維密Victoria’s Secret 全球大秀舞台，成為少數亮相該伸展台的亞洲面孔之一。當時她以自然台步與穩定氣場現身，沒有過度張揚，卻成功留下記憶點，也被視為她正式跨足國際時尚圈的重要里程碑。周子瑜今天釋出的愛心內衣造型（Wink Lightly Lined Balconette Bra），延續她在時尚舞台上的甜性感路線，粉嫩色系搭配愛心細節，既保有少女感，也突顯身形比例。造型曝光後，不少粉絲與網友紛紛討論設計與穿搭風格，再次展現她在時尚話題上的高關注度。除了個人美照，周子瑜也同步曬出與團內隊長朴志效的合照，兩人同框畫面曝光後立刻引發粉絲討論。這篇貼文發出兩小時就收穫超過27萬讚，兩人多年並肩活動培養出的默契，在照片中完全自然流露。周子瑜的外貌條件向來備受肯定，多年來屢次入選全球百大美女排行榜。她的臉部狀態與身材線條依然零死角，也難怪網友會形容她是「會行走的真人濾鏡」。