民進黨2026台南市長之戰提名戰打得火熱，現任台南立委陳亭妃、林俊憲雙雙表態角逐，對上角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介。根據近日《2026台南市長選舉調查》顯示，陳亭妃支持度以50.1%領先謝龍介的22.4%，林俊憲以52.7%領先謝龍介的27.8%。對此，謝龍介表示，當他把藍營的支持者叫回來，再把一些淺綠的也叫回來，可能就會逆轉。謝龍介昨（8）日在《2026選舉大車拚》節目中表示，從該民調交叉分析來看，約近1、2個月，較多藍的支持者挺陳亭妃是事實，而從觀察來看，知道謝龍介要參選市長的，只有33 %到37 %，其他都不知道。謝龍介指出，自己被徵召提名後，才在上個月說絕對不介入民進黨的初選，也就是告訴選民不管接到什麼電話，就是「唯一支持謝龍介」，此舉正是要把藍營的支持者叫回來。謝龍介續指，民調顯示，林俊憲跟陳亭妃是伯仲之間，這叫做「徹底排藍」，「也就是因為這幾年市政包袱太重，這些人對市政不滿意，被我們叫回來以後，假如再包括一些淺綠的也叫回來，有些淺綠的願意投票給他，恐怕就會逆轉。」該《2026台南市長選舉調查》為政治社會觀察家張老書先生委託關鍵民調公司執行，調查期間為2025年12月24日至12月29日，針對設籍台南市37個行政區、年滿20歲以上民眾進行電話資料庫隨機抽樣，有效樣本數為1260份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。