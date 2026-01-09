我是廣告 請繼續往下閱讀

前年（2024年）基隆市一對余姓父子，因自家機車在新北市雙溪故障後遺忘停放位置，竟異想天開向警方謊報機車在瑞芳車站遭竊，企圖利用公權力尋車，然而，警方調閱瑞芳周邊監視器後一無所獲，隨後透過車牌辨識系統追查，才發現車輛一直停放在雙溪路旁，當場拆穿這場尋車騙局，兩人也為一時的歪念付出了高昂代價，遭基隆地院依誣告罪判處各6個月徒刑，得易科罰金18萬元。2024年10月28日，基隆市一名余姓男子騎車外出，途中因機車故障，隨手將車停放在雙溪區梅竹蹊路邊，便走路到火車站搭車回家。由於事後余男忘記停車位置，遍尋不著，轉而向父親求助，沒想到父子兩人為了找回機車竟心生歪念，向警方報案，謊稱機車在瑞芳火車站被偷。警方受理報案後隨即展開調查，然而調閱瑞芳火車站周邊監視器後，卻始終找不到該輛機車的蹤跡，辦案人員透過車牌辨識系統追蹤行車軌跡才發現，這部機車一直停放在雙溪路旁，當場戳破這對父子的謊言，不只害警方白忙一場，兩人最終也遭檢方依誣告罪嫌起訴。基隆地院審理時指出，余姓父子明知機車並未遺失，卻為了私利謊稱遭竊，不僅導致警察機關虛耗偵查資源，更可能讓無辜者陷入被刑事調查的風險，行為確實不當。法官考量父子兩人在審理過程中皆坦承犯行，符合減刑規定，最終依誣告罪判處兩人各 6 個月徒刑，得易科罰金18萬元。