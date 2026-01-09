我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林妍霏（如圖）公開批評李多慧引爆爭議。（圖／翻攝自IG@str_network）

林妍霏批判李多慧、李珠珢！網炸鍋了

喜劇演員林妍霏近日公開批評味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧「表裡不一」，惹來輿論炎上，今（9）日稍早其所屬在台球團回應《NOWNEWS今日新聞》：「幽默不該建立在貶低他人之上。味全龍支持李多慧在台灣的努力與專業表現，國籍、語言或文化差異都不該成為被嘲笑的理由，每一位來台發展的表演與運動工作者都值得尊重，球團將持續守護健康、多元的運動文化。」李多慧遭林妍霏批評口音、形象表裡不一，今稍早所屬球團味全龍回應《NOWNEWS今日新聞》：回顧該起事件，林妍霏於脫口秀表演時以李多慧為例，透露自己看見對方的下班影片，由於中文不是其母語，所以聽見粉絲跟李多慧說再見時並沒有反應過來，反應過來後才說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏形容道，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，而是蠻橫的形象，認為她在家一定叼著菸、喝酒、罵髒話，言論相當猖狂。不只如此，林妍霏更提到台灣男生非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，接著以李珠珢拍攝喝水廣告為例，認為當中內容及台詞空泛、荒唐，一定會有許多罵聲，沒想到台灣粉絲相當買單，為李珠珢帶來不少人氣，林妍霏嘲諷：「這樣也可以？」批判李珠珢就是販賣可愛，若是換成蔡英文來拍一定不會有一樣效果。