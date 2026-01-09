我是廣告 請繼續往下閱讀

落羽松每年12月至1月進入變色高峰期，由綠轉黃、再染上橘紅色調，形成少見的大面積冬季林相。青青食尚花園會館園區占地約7,000坪，種植上百棵落羽松，園區後花園還有白雪木，此外，園區內還規劃星月童話、北歐小虹屋等人氣打卡點，在落羽松變色季節更顯夢幻，搭配日照角度與光影變化，呈現不同層次的冬季景觀，整體觀賞期預計可延續至1月底。青青食尚花園會館冬季賞景搭配優惠同步登場，1月11 日至1月14日，每日11:00至16:30園區將限時「免費入園」開放民眾參觀；同時，即日起至1月16日加入官方 LINE@ 會員，還可獲得500元餐飲抵用券，使用期限至1月31日。青青食尚花園會館園區種植上百棵落羽松，園區後花園每年12月上旬還能同步欣賞白雪木盛開。白雪木因冬季抽出雪白苞葉，如同覆上一層白雪，與紅褐色、金黃色的落羽松林相互映襯，紅白交錯的景致，被不少遊客形容為「不用上山也能追雪」，感受彷彿冬日仙境般的畫面。青青食尚花園會館表示，除對外開放冬季賞景外，集團在尾牙與春酒市場表現同樣亮眼。今年尾牙春酒整體桌價較去年成長約15％至20％，反映企業對宴會品質與服務細節的重視度持續提升；大型外燴方面，目前已累積接單超過5,000桌，單一場次最高達700桌。展望2026年初尾牙與春酒檔期，整體大型外燴接單表現可望再成長約 20％，顯示高端宴會市場需求熱絡，也將成為推升餐飲營運的重要動能。