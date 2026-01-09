我是廣告 請繼續往下閱讀

印太戰略智庫今（9日）舉辦研討會，台大政治系名譽教授明居正強調，面對中共唯有「備戰才能止戰」，寧可百日不用，「國不可一日無兵」，中共頻繁整肅高階將領已顯示其「上下交相疑」，並不如外界想像的強大，守住台灣就是阻止三戰爆發的關鍵。印太戰略智庫今舉辦「如何與中國打交道」研討會，執行長矢板明夫、日本參議員石平、台大名譽教授明居正及民進黨立委沈伯洋出席。日本靜岡大學教授楊海英、哈德遜研究所中國中心主任余茂春等人與會。明居正表示，台灣是國際政治的「熱點」，處於美中兩強角力的核心，雖然台灣「空前難受」但也因為各方勢力相互牽制而「空前安全」，台灣具備民主價值、高端經貿實力及第一島鏈中心等核心優勢，也是全球反共的最前哨，全球每天約 48% 的貨櫃輪經過台海，若此處變為中國內海，全球商業運輸將面臨巨大風險。在半導體方面，明居正指出，全球90%的高階晶片來自台灣。即便台積電在美設廠，美國未來仍有高達70%的高階晶片缺口需依賴台灣，這使得美國絕對不敢放棄台灣，其重要性遠超當年的中東石油。他呼籲台灣應善用晶片作為談判籌碼與武器，甚至可以對不友善國家進行反制。明居正根據對局勢的判斷及美國前太平洋司令阿基里諾（John Aquilino）的證詞，指出美國對台政策已結構化，分為上、中兩策，上策是「嚇阻」，即不讓中共打台灣；若嚇阻失敗，中策則是「戰勝」，一旦嚇阻失敗，就一定要戰勝中共。他強調，美國沒有下策，這顯示了美方捍衛第一島鏈的決心。明居正指出，歷史上向侵略者示弱的國家從無好下場，和平絕不是靠「求饒」換來的，面對中共這樣只認實力的政權，唯有「備戰才能止戰」，寧可百日不用，「國不可一日無兵」。明居正也犀利指出，唯一想消滅中華民國的是中共，而非美、日，部分言論刻意放大歷史仇恨，誘導國人記住「昨天的敵人（日本）」卻無視「今天的敵人（中共）」，這正是典型的統戰洗腦。明居正也分析，習近平在短時間內密集撤換國防部長與多名三星上將，反映出中共高層「上下交相疑」的嚴重心態，軍隊內部甚至流傳「打台海不如打中南海」的聲音，中共目前正處於外強中乾的狀態，對台軍演更多是為了向內部證明權力的演戲。明居正也建議，台灣內部不能分裂，並且要爭取兩岸話語權，加強國內宣傳與辯論，並正確認識中共的弱點，區分「中國」與「中共」的不同。只要台灣能發揮自身優點並認清中共的體制弱點，便能在國際政治的結構性對抗中，確保國家長期的安全與利益，台灣作為「不沉的航空母艦」，守住台海便是阻擋第三次世界大戰爆發的關鍵，國人應看清中共的弱點與台灣的戰略優勢，不應妄自菲薄。