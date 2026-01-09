我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安宣布公私立國中小營養午餐免費政策後，多個縣市跟進，台南市長黃偉哲昨批評「北炫富南痛苦」，未料，黃偉哲今（9）日宣布，今年9月起實施營養午餐全面免費，每年預估增加16億元經費，全市約14.2萬名學生受惠；黃偉哲再度砲轟蔣萬安炫富，呼籲大家思考，在選前宣布無差別免費營養午餐，到底所求何事？針對營養午餐政策，黃偉哲昨批評「北炫富南痛苦」，更引用蔣經國名言「買醋的錢不要拿來買醬油」，質疑蔣萬安在不排富前提下趕在選舉前實施，有政策買票嫌疑；台北市府則提醒黃偉哲，蔣經國還有另一句名言「今天不做，明天就會後悔」。對此，黃偉哲下午舉行記者會宣布今年9月1日起，公立國中小學營養午餐將全面免費，每人每餐補助估計56元，每年增加16億元經費，嘉惠全市約14.2萬名學生；至於財源方面，黃提到，將從其他政府預算來，因為大餅有限，且台南這幾年重大建設多，包含捷運開工、鐵路地下化等，但沒辦法，會排擠到這些建設。黃偉哲提到，蔣萬安拋出營養午餐全面免費，不排富、無差別補助，昨天再聽到雲林縣長張麗善宣布跟進，就知道該議題已經偏離公共政策本質，變成被打開「潘若拉盒子」 ，遺憾台北把議題政治化。「台北到底要炫富到何時？要拿政策買票的政策，炫富到什麼時候？」黃偉哲批評，蔣市長說是責任，請問面對非貧困、非清寒、非脆弱及中低家庭，是什麼責任？政府不是應該要幫助需要的人， 而不是幫助想要得到公共資源的人，令人遺憾。黃偉哲說，媒體詢問台北市的教育局長預約多少，卻稱不知道、還要算，可見該政策是「衝衝忙忙」，得到結果讓人「連滾帶爬」，讓人遺憾；他提到，財源、沒有排富，影響財政都是問題，呼籲大家想想，在選前宣布無差別免費營養午餐，到底所求何事？有人稱「台南可以不跟」，但被打開潘朵拉後，要如何不被誤解，呼籲中央若想要立法，那就該立法，為了避免圖利，應將非緊急重大措施，延到下屆實施，避免縣市首長選舉前，恣意政策買票。