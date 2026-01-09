我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林莎（如圖）透露阿公和爸爸都是《大陸尋奇》忠實觀眾。（圖／中視提供）

中視外景節目《大陸尋奇》找來全新主持人林莎，為節目增添亮點，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「因為想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女」。首次挑戰長時間的外景主持，林莎形容這是一個不斷「升級」的過程，她登上海拔4千公尺的高山，對體力來說是真正的考驗，坦言：「因為沒去過高原，會擔心能不能適應。」林莎的阿公和爸爸都是《大陸尋奇》忠實觀眾，她回憶小時候每到節目播出時段，就會聽到客廳傳來熟悉的主題曲，收到主持邀約時，林莎也毫不猶豫點頭答應，心想：「這個節目我一定要接！」林莎談及小時候會覺得《大陸尋奇》是「大人的節目」，如今成為節目主持人，意外發現節目其實有許多年輕視角，並讓她有機會到訪一些特別的地方，林莎說：「如果沒有這個節目，可能一輩子都不會去。」被問到之後最想挑戰到哪邊拍攝？她則是說西藏，興奮說：「感覺去過一次，人生的視角會被重新整理。」錄影過程讓林莎留下許多深刻印象，她分享外景主持與過往最大的不同是「山真的很高」，一邊擔心高山症，一邊還得顧及畫面和節奏，體力與腳力都不能掉線，最後她都一一克服，甚至拍攝海拔已突破四千公尺，連自己都感到驚訝。林莎希望觀眾透過《大陸尋奇》重新認識她，直言：「我滿喜歡嘗試新東西的，有機會都想試試看。」她也透露今年計畫將推出寫真書，希望主持工作越來越穩定與自在。由林莎主持的《大陸尋奇》自1月11日起每週日晚間6點在中視播出。