▲王大陸認為他沒有指示好友違法蒐集個資，為證明清白傳喚女友作證。（圖／記者劉松霖攝）

▲闕沐軒證稱，王大陸成立群組後，從未指示游翔閔去蒐集債主個資，也沒參與討論。（圖／記者劉松霖攝）

▲王大陸因時任偵查隊長劉居榮聲請傳喚而出庭作證，他說對於當時誰拿閃兵集團主嫌的資料給他指認已經忘記了。（圖／記者劉松霖攝）

藝人王大陸與女友闕沐軒因為追查閃兵集團主嫌及債主下落而涉嫌違反個資法遭起訴，今天下午到新北地方法院出庭，並首度以證人身分作證，闕沐軒是王大陸聲請傳喚的，在檢察官反詰問時，因為提示王大陸、闕沐軒，富少游翔閔的群組對話，曝光王大陸對女友的暱稱是「小木頭」，讓這對情侶檔意外當庭放閃。王大陸花360萬找閃兵集團卻逃兵不成，還衍生兩件案外案，第一件是閃兵集團主嫌「黑哥」陳志明收錢失聯，王大陸為了拿錢回來，在微信群組委託兩位朋友幫忙找人，同時透過富少好友游翔閔牽線，找上時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮查詢陳志明是否在監，才確認他已入獄，隔天便請朋友不用再找。第二件案外案是王大陸的女友闕沐軒遭一名潘姓男子投資詐騙400萬，潘姓男子沒賠錢就去坐牢，王大陸為了替女友討回損失，透過游翔閔打聽，並成立「失去的！一定要拿回來！」微信群組，但檢方查出，闕沐軒洩漏潘姓男子的個資給游翔閔，游翔閔再委託四海幫堂主陳子俊找人購買潘姓男子家人的個資，最後回報給王大陸情侶檔，全案以個資法、洩密，偽造文書起訴。王大陸聲請傳喚女友闕沐軒作證，今日開庭由王大陸的委任律師主詰問，闕沐軒證稱「失去的，一定要拿回來！」群組是王大陸創立的，有她、王大陸、游翔閔三人，游翔閔是王大陸的朋友、人脈很廣，但她沒有游翔閔的聯絡方式，群組成立目的是為了討論她被潘姓男子詐騙之事，在2020年和解後，潘姓男子關3年多應該出來了，她想要找到人。闕沐軒表示，王大陸並未參與群組的討論，也沒指示游翔閔蒐集潘姓男子的個資，不知道游翔閔如何取得潘姓男子家屬的聯絡方式。檢察官反詰問也提示群組對話內容，王大陸曾對游翔閔說：「能拿回多少，怎麼算，你要跟『小木頭』說一下」，並詢問這段話是什麼意思？闕沐軒說「小木頭」就是她，這段話的意思就是看可不可以找到潘姓男子本人。闕沐軒說，她不想親自去潘姓男子判決書上的地址找人，因此將判決影本密封起來，放住家一樓讓游翔閔拿。王大陸則是因為時任台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮聲請傳喚，也是首度以證人身分出庭，他說2025年2月13日去報案時，不記得是劉居榮還是游翔閔拿閃兵集團主嫌陳志明的資料給他指認；對於檢方追問當時小隊長製作筆錄是否採取一問一答的方式，他說「我不常做筆錄、第一次做筆錄，我的認知是有」還向檢察官確認一問一答是你跟我現在這樣嗎？他重申自己不清楚製作筆錄的流程。檢察官提示王大陸與友人的對話紀錄，王大陸跟朋友說「他進去關了，2月6日才進去」是什麼意思？王大陸卻拒絕回答，還要檢察官去問法官，因為他之前跟法官講過，這可能他自己的犯罪事實有關，審判長回應，「你要跟我講為何拒絕回答」，不是用曾對法官講過這個理由，但考量這的確和王大陸是蒐集陳志明個資有關，無法切割整體犯罪事實，因此同意王大陸不用回答。檢察官還問，王大陸跟朋友提到「而且我得知他三代都一堆前科進去」是如何得知？王大陸也說忘記了。