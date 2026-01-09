台灣各行業年終獎金陸續開獎了，也是許多民眾農曆過年前最期待的一件事，但有一名家族傳產二代分享，月薪雖然只有36K，年終卻高達200萬！貼文曝光吸引眾多傳產接班人吐露心聲，有些人坦承薪資雖然最低，卻能拿到豪車與新房；但部分人薪資低就算了，甚至被壓榨無法加薪又不能休假，每個人的待遇大不相同。
家族傳產月薪只有36K！霸氣媽「年終給200萬」嚇壞女兒
有女網友在Threads發文，表示回到家族傳產事業工作近1年，每天都在痛苦及煎熬中度過，甚至和媽媽一直抱怨想回到本業上班，但無奈家中僅剩她一人，她只好硬著頭皮繼續工作下去。
不僅如此，她還提到自身月薪只有3萬6000元，幾乎全部都拿來繳車貸了，沒想到近日媽媽承諾「年終給你200萬」，甚至請她自行去銀行領款，讓她興奮直呼「這樣算起來我年收入破240萬，家裡好像不累了」。
貼文在網路上引發熱烈討論，不少接班人現身分享類似經驗，「你有3.6萬不錯了，我爸一個月只給我3萬薪水，不過給我一間5000萬，沒有貸款的房子住，還有給我一台車代步這樣」、「我認識的傳產二代都是這樣啊，薪水就一般員工價甚至是最低，可是家裡提供三餐、名車和房子，外加一張每月額度二十萬的信用卡」。
傳產接班人為何領低薪？避嫌與省錢的職場算計
至於為何明明是接班人，薪資卻與年終天差地遠？許多人點名與職場、公司文化有關，「給你3.6萬是為了不讓其他員工說閒話」、「傳產的公司，錢都是給自己家」、「傳產都是壓榨員工，省給自己人」。
不過仍有任職於家族企業的人經歷大相同，認為薪資低單純只是省錢，坦承做了好幾年不只沒加薪，薪水只維持在3萬多甚至更低，幾乎沒有休息時間，還得接受家人情緒轟炸，工作三不五時就有衝突，但只能調整心態繼續上班，感嘆「根據我認識的二、三代來看你很幸運，我遇到的大部分完美詮釋…家裡有錢到底乾我什麼事」。
台灣年終排行榜公布！半導體1.98個月奪冠、最慘行業是它們
撇除傳產以外，究竟台灣哪些行業發年終獎金不手軟呢？根據104人力銀行最新調查，《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》指出，2025年企業平均發放1.56個月年終，其中半導體業以預計1.98個月奪下冠軍，亞軍則是營建業1.73個月，季軍則是倉儲或運輸輔助業1.67個月，第四與第五名分別是建築規劃及設計業1.61個月、電子零組件相關業1.6個月。
本次調查中，「出版及藝文相關業、住宿服務業、餐飲服務業、運動及旅遊休閒業、大眾傳播相關業」被認證是年終前5低產業，受到景氣影響與人力密集成本壓力，許多員工年終不足1個月。只能說每年年終開獎都是幾家歡樂幾家愁，倘若民眾對於年終獎金規劃不滿意，建議可以考慮轉職或是跳槽，可根據自身情況選擇。
資料來源：104人力銀行
