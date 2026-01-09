我是廣告 請繼續往下閱讀

家族傳產月薪只有36K！霸氣媽「年終給200萬」嚇壞女兒

▲有位傳產家族員工抱怨工作勞累，甚至謀生回到本業想法，沒想到家人直接霸氣給年終200萬。（圖／記者陳明安攝）

她還提到自身月薪只有3萬6000元，幾乎全部都拿來繳車貸了，沒想到近日媽媽承諾「年終給你200萬」，甚至請她自行去銀行領款

「我認識的傳產二代都是這樣啊，薪水就一般員工價甚至是最低，可是家裡提供三餐、名車和房子，外加一張每月額度二十萬的信用卡」

▲不少傳產接班人現身分享經歷，坦言雖然本身低薪，但家中給予的資源多。（圖／美聯社／達志影像）

傳產接班人為何領低薪？避嫌與省錢的職場算計

「給你3.6萬是為了不讓其他員工說閒話」

認為薪資低單純只是省錢

▲許多人認為傳產家族成員薪資低，除了職場避免閒話以外，也有接班人單純認為是省錢。（圖／取自photoAC）

台灣年終排行榜公布！半導體1.98個月奪冠、最慘行業是它們

其中半導體業以預計1.98個月奪下冠軍

「出版及藝文相關業、住宿服務業、餐飲服務業、運動及旅遊休閒業、大眾傳播相關業」被認證是年終前5低產業