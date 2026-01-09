被列為聯合國教科文組織世界遺產的泰國考艾國家公園（Khao Yai National Park），近日傳來振奮人心的保育消息。園方6日公布一段由紅外線自動相機拍攝的影像，畫面中清楚捕捉到一隻「近危」等級的亞洲金貓在林間活動的罕見身影。由於這類中型貓科動物對棲地條件極為敏感，證明了考艾國家公園仍是野生動物得以安全生存與繁衍的重要庇護地。
泰國考艾國家公園罕見「亞洲金貓」！近危保育動物現蹤景象曝
根據《曼谷郵報》報導，亞洲金貓罕見出現在考艾國家公園，影片顯示這隻亞洲金貓動作輕巧、姿態優雅地穿梭於林間，是極為珍貴的影像。園方指出，能長期守住這片生態淨土，關鍵在於持續不間斷的反盜獵巡邏，以及與周邊社區建立互信合作的保育模式。
此次亞洲金貓再度被拍攝到，不僅為學術研究累積珍貴資料，也再次驗證人為管理與自然保育相互配合的成效，讓考艾國家公園持續成為野生動物繁衍與生存的重要避風港。
亞洲金貓屬於中型貓科動物，受到泰國《野生動物保護法》嚴格保護，外觀以修長身形與紅褐色毛皮著稱。相較多數野貓常見的斑點或條紋花色，亞洲金貓的外型辨識度極高，額頭帶有黑色線條，尾巴末端下側可見白色斑塊，行進時經常高舉尾巴，都是鮮明特徵。
亞洲金貓以小型獵物為主食，活動範圍涵蓋茂密與較開闊的森林地形。由於對棲地完整度與環境品質要求甚高，專家普遍將亞洲金貓的出現，視為評估生態系是否健康的重要指標之一。
資料來源：泰國考艾國家公園臉書粉專、《曼谷郵報》
