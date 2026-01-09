我是廣告 請繼續往下閱讀

格陵蘭島的戰略重要性

美國可以如何拿下格陵蘭島？

格陵蘭島成為焦點 各方回應

美國總統川普（Donald Trump）長期以來不吝於展現對格陵蘭島的高度興趣，在美軍出兵委內瑞拉後，川普再度表態有意取得格陵蘭，且不願意排除動武可能。格陵蘭島這座冰雪覆蓋的世界最大島嶼，為何會讓川普執意想要染指？格陵蘭島人口僅約5.7萬人，原為丹麥的殖民地，1953年格陵蘭島成為丹麥王國的一部分，格陵蘭人正式成為丹麥公民。1979 年格陵蘭舉行了自治公投，賦予格陵蘭對領土內大部分政策的控制權，而丹麥則保留了外交和國防的控制權。格陵蘭於2009年正式成為丹麥下轄的完全自治區，格陵蘭島居民也獲得可透過公投宣告獨立的權利，近年來討論是否獨立的聲浪逐漸興起，但考量到經濟仍與歐盟和丹麥掛勾，對於何時獨立、如何獨立、獨立後生活水準等討論仍呈現意見分歧。格陵蘭島是世界上最大的島嶼，積約216.6萬平方公里，大約是美國本土面積的4分之1，約與非洲的剛果民主共和國相當。格陵蘭位於北美洲與歐洲之間，位在北極圈內，隨著北極貿易路線因氣候變遷而開放，該島逐漸成為越來越重要的地緣政治焦點。北極航道，可替代傳統蘇伊士運河航道，讓西歐往返東亞的航程大幅縮短，省下約7～15天航行時間。中國與俄羅斯也在計畫合作開發北極航道，看準了其具有巨大經貿價值。格陵蘭擁有豐富的石油、礦物資源，根據美國地質調查局的數據，格陵蘭冰層下埋藏數十億桶石油和數萬億立方英尺天然氣，此外還蘊藏著許多稀土元素，像是銅、鋰、鈷和鎳等，這些都是許多現代產業所需的關鍵原料，如今中國已掌握大量稀土資源，為了避免被卡脖子，自主掌控稀土資源將可降低對中國依賴，阻止北京擴大影響力。美軍早在格陵蘭島設有軍事基地，美國目前在格陵蘭西北端的皮圖菲克基地（Pituffik）駐紮超過100名軍事人員，該基地自二戰以來就已設置，最初是為了防止納粹德國控制該地，冷戰時代的任務轉而變成防範俄羅斯軍事威脅，至今仍具關鍵戰略地位，負責監控飛彈活動。由於格陵蘭島的地理位置，讓當地成為美國預防導彈襲擊的絕佳前哨站，且也能監控來往通行的船隻。在世界逐漸了解川普的威脅並非只是說說之後，美國能夠拿下格陵蘭島的手段比預期更實際。首先當然是軍事行動，川普已揚言不排除動武，格陵蘭島的防務由丹麥負責，目前僅部署相當有限的軍事資源，雖然丹麥在過去一年已經大幅增加國防開支，但是美軍要實施閃電行動奪取格陵蘭島，在技術上十分容易，且考慮到美軍壓倒性的優勢，若局勢真的演變到美軍登陸奪島，預計也不會遭遇太多抵抗。除了軍事選項外，川普政府也多次提議要「買下」格陵蘭，國務卿盧比奧說這是美國的首選，但是丹麥和格陵蘭自治政府都已堅稱絕不出售，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）近日也發聲要美國「別再幻想吞併格陵蘭」。且除了丹麥與格陵蘭的態度之外，美國真想買下格陵蘭還需要得到歐盟批准，按照歐盟現在立場，至少也會堅持整個併購過程必須符合國際法，這將讓交易變得極度複雜，幾乎可說是不可能實現。美國還有另外一個選項，那就是先鼓勵格陵蘭獨立，在格陵蘭宣布脫離丹麥與歐盟後，美國就可以成為其最優先的合作夥伴，美國可以讓格陵蘭成為其受保護的自治領土，屆時美國要與格陵蘭展開經貿或軍事合作都會容易得多。不過，這個選項恐怕無法滿足川普的領土野心，且也無法保證美國能夠完全掌控格陵蘭的石油與礦物資源。丹麥已明確警告，美國染指格陵蘭的企圖將造成北約組織的終結，丹麥與北約成員國法國、德國、義大利、波蘭和西班牙以及英國的領導人共同簽署聯合聲明，強調「格陵蘭屬於其人民，只有丹麥和格陵蘭才能決定與其有關的事情」。中國表態反對川普政府的「新門羅主義」，批評美國行為違反國際法，並否認中國船隻在格陵蘭「到處都是」的說法，指責美方只是以所謂的「中國威脅論」為藉口，在格陵蘭島謀取私利。俄羅斯的回應則更為隱晦，僅說會持續關注事態發展。有分析認為，北極圈關乎俄羅斯的核心利益，但俄羅斯之所以沒有做出強烈反應，是因為莫斯科更樂見於北約陷入混亂，歐洲與美國反目。