▲何志偉赴大溪老街聽導覽。（圖／今日新聞攝影中心）

▲何志偉大逛大溪老街，體驗手繪陀螺。（圖／今日新聞攝影中心）

窗外的台北街景逐漸被高架橋與綠意取代，車內除了輪胎摩擦地面的細碎聲響外，還有何志偉翻動資料的沙沙聲，旁邊的幕僚正低聲報告著下一站的行程，手指在手機螢幕上快速滑動。身為總統府副祕書長，他的辦公室不只是在府內，更多時候是在這移動的小空間裡。剛從上一場會議抽身的何志偉，腳步還帶著急促的餘韻，車廂裡的空氣尚未沉澱，他已整理好笑容，迎向等候的記者，接著，一行人駛向此次的目的地－大溪老街。「走吧！我們去大塞車，一起體驗全台灣最長的停車場！」一坐定，他便用那帶著幾分自嘲又戲謔的口吻開場，打破車內原本緊繃的節奏。一日復一日的桃園台北往返，感受最深的莫過於他的「膀胱」，何志偉突然拿起那只陪伴了他8年的保溫杯，憶起一段關於「忍耐」的荒唐往事。那次，他代表「大老闆」賴清德前往一場婚禮，桃園的塞車看不見盡頭，每次呼吸都牽動著膀胱傳來的陣陣疼痛，那是一種「會呼吸的痛」，他看著手中的水瓶，想讓它接住這般疼痛。「還好，最後忍住了！」在那之後，膀胱彷彿被撐大了一些，這場關於生理的極限考驗，成了他對「塞車」最刻骨銘心的體感，而這也是市民每天通勤，必須默默吞下的苦澀日常。身為必須在台北與桃園、中央與地方穿梭的人，何志偉的通勤時間從來不屬於自己，這輛車，也是它的移動辦公室，除了接獲地方民眾、民代電話陳情外，手機螢幕微光中，關乎於公文急件、新聞輿情、總預算分類狀況、大型政策、內部內參訊息等，而他的事務跨度極大，小到一盞不亮的路燈、一條不通的水溝，大到美國關稅、國政經濟、外交攻防等。「桃園的塞車，70%是桃園人在內部塞！」他低頭滑動螢幕上的數據，眉宇間多了一份嚴肅，他說，身為8年前TPASS原始提案人，他的邏輯很純粹，「塞車的解方就是不要開車」，因此不論中央、地方，都該鼓勵民眾多搭大眾交通運輸工具，相關規劃應該從下而上，很多市長都宣稱是科技人，但科技思維來自人性，「我們與民眾溝通，除了傾聽外，還要收集數據」。「台北的公車，手機一滑開就會知道它在哪，但桃園的APP系統，一打開像進入了馬賽克狀態，還會有『幽靈公車』」。他形容，像極了「百慕達三角洲」，公車突然出現又消失，很不對勁。他憶起疫情時，政府能精準建置口罩地圖，「如果只要花1、200百萬內的預算，就能優化系統，為什麼不做？為什麼要讓市民每天都在經歷這些不必要的驚喜？套句某院長說的話，『可憐喔』」。到今年年底，預計將有15億人次使用過TPASS，這對何志偉而言，不只是政績，而是實實在在少了15億台次在馬路上的汽機車。「在什麼位置，就做什麼事！」他望向窗外緩慢移動的車流，眼神顯得平靜而堅定，「如果那個位置的人做不好，我們現在就可以捲起袖子來做」。