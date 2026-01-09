我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安宣布公私立國中小營養午餐免費政策後，短短不到幾天，多個縣市跟進，綠營的高雄市長陳其邁也不例外，甚至昨日才公開批評「北炫富南痛苦」的台南市長黃偉哲，今（9）日也態度大轉，宣布今年9月起實施營養午餐全面免費；對此，欲角逐2026台南市長選舉的國民黨立委謝龍介狠酸，「很欣慰看到黃偉哲市長終於停止牢騷」。蔣萬安祭出公私立國中小營養午餐免費政策，疑似帶給綠營不小壓力。針對營養午餐政策，黃偉哲昨（9）日批評「北炫富南痛苦」，更引用蔣經國名言「買醋的錢不要拿來買醬油」，質疑蔣萬安在不排富前提下趕在選舉前實施，有政策買票嫌疑。未料，黃偉哲今（9）日宣布，今年9月起實施營養午餐全面免費，每年預估增加16億元經費，全市約14.2萬名學生受惠。對此，謝龍介狠酸，「很欣慰看到黃偉哲市長終於停止牢騷，為台南市的孩子做出正確決定」，推動免費營養午餐的同時，也會由透過優化流程等作為，兼顧經費與提升午餐品質。謝龍介強調，由市府把關，家長也能安心，不會讓孩子們吃到萊豬，或是劣質食材，「好政策做就對了，這是地方父母官的基本態度。」