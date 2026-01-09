我是廣告 請繼續往下閱讀

印太戰略智庫今（9）日舉辦研討會，包括執行長矢板明夫、日本參議員石平、台大名譽教授明居正及民進黨立委沈伯洋等人到場與會，而在會議期間，新黨副秘書長游智彬舉著「漢奸」的牌子進來鬧場，引發現場一陣騷亂，被眾人趕出去後，沈伯洋也大酸這就是「認知作戰」被洗腦的範本。印太戰略智庫今舉辦「如何與中國打交道」研討會，沈伯洋在談話時正提到台灣對抗中國認知作戰的關鍵，結果游智彬突然舉著「漢奸」的牌子衝進會場，並高喊「釣魚台到底是誰的？」直呼要捍衛釣魚台，還說自己是來辯論的，一時讓現場陷入混亂。台下群情激憤，不滿高呼「趕出去」、「滾出去」、「在這邊作秀」，隨即有人將游智彬架了出去，游智彬離開後，現場立即響起一片掌聲。沈伯洋則在台上淡定嘲諷說，剛正講到現在洗腦機制為何有如此的效果，就可以看到一個非常完美的範本。沈伯洋強調，台灣人必須正確認識歷史，擺脫國民黨過往遺留的威權思維，從戰略源頭認清敵我邏輯，才能在資訊戰中立於不敗之地。