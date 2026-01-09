我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希在微博曬出多張美照。（圖／微博@陳妍希michelle）

42歲陳妍希在去年2月正式與陳曉離婚，結束8年婚姻。而近日她靠與23歲中國男星周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》再度爆紅，成功在中國、台灣都引發話題。7日，陳妍希於微博PO出多張美照，用簡字祝賀大家新年快樂，但有人發現陳妍希貼文疑似出包，把「臘梅」寫成「蠟梅」，粉絲得知後，急出面為她解釋，指出兩個字在某些語境下可通用，認為陳妍希並沒有寫錯。陳妍希在7日曬出穿著改良式平口馬甲禮服的多張美照，只見上半身以米白色打底，上面點綴著紅梅刺繡，下半身則是大紅色的長裙，非常符合新年氣息，也完美展現了陳妍希的端莊又氣質的美貌，絲毫不像已年過40歲的人。她在文中用簡字寫下：「今日份蠟梅，祝大家新春快樂，策馬新生～」不料短短幾字竟被網友指出寫錯字，把「臘梅」寫成「蠟梅」，粉絲也出面解釋「臘」跟「蠟」，在一些情況下可通用，因此寫法並沒有錯。陳妍希出道以來曾過多部經典偶像劇，像是《換換愛》、《這裡發現愛》、《不良笑花》等，都將她可愛又清新的氣質襯托出來。而之後陳妍希到中國發展，和小4歲的陳曉合作《神鵰俠侶》假戲真做，由於小龍女的角色很多玉女演過，這對有著嬰兒肥的陳妍希來說很吃虧，不少人說她的版本是小龍女變小籠包。雖然外型受到批評，但她仍和陳曉墜入戀情、結婚生子，戀愛時陳曉對她猛獻殷勤，但婚後就再也沒送過一束花給她，陳妍希也多次在節目上有意無意地提到陳曉婚前婚後的差異。而兩人離婚時，傳出陳曉早在簽字前就已經離家出走，陳妍希還得靠助理才能和陳曉聯繫，最後陳曉甚至選擇淨身出戶，將2.5億人民幣（約新台幣11.3億元）的財產留給陳妍希。而近期，陳妍希再度以《狙擊蝴蝶》的姐弟戀演技翻紅，日前宣傳訪談中，陳妍希被問到姐弟戀話題，她坦言戀愛還是要看心智年齡，有些人到4、50歲還覺得自己是寶寶，被許多人猜測是在偷酸前夫陳曉。